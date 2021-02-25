Хочете смачно їсти і не гладшати? Експерт і кулінар, а також невтомний мандрівник Аніта Луценко поділилася секретом приготування оригінального фалафелю з селерою за унікальним рецептом! Чудовий варіант для вечері, який не відкладеться зайвими сантиметрами на талії!

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Складові:

Горох – 400 г

Борошно – 6 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Часник – 6 зуб.

Петрушка (сушена) – 2 ст. л.

Перець чилі – 1/2 шт.

Корінь селери – 1 шт.

Лук – 3 шт.

Зіра – 1 ч. л.

Коріандр – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Вода – 5 ст. л.

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Приготування:

Замочіть горох у воді на 12 годин. Сирий розмочений горох подрібніть в блендері до консистенції пюре. Поріжте дрібно перець чилі, петрушку, часник, селеру і цибулю. Змішайте фарш, дрібно порізану зелень, сіль і спеції (зиру, коріандр, паприку). До отриманої маси додайте яйце, борошно і замісіть однорідний фарш. Сформуйте з тіста невеликі кульки і відправте їх в морозильник на 2 години. Дістаньте фалафель з морозилки і викладіть на деко, змащене олією. Запікайте в духовці 15 – 20 хвилин за температури 180 °С до коричневого відтінку.

Смачного!

Video: Дієтичний фалафель від Аніти Луценко Експерт і кулінар, а також невтомна мандрівниця Аніта Луценко поділиться секретом приготування оригінального фалафеля з селерою за унікальним рецептом!