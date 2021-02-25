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Дієтичний фалафель від Аніти Луценко

25.02.2021

Хочете смачно їсти і не гладшати? Експерт і кулінар, а також невтомний мандрівник Аніта Луценко поділилася секретом приготування оригінального фалафелю з селерою за унікальним рецептом! Чудовий варіант для вечері, який не відкладеться зайвими сантиметрами на талії!

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Складові:

  • Горох – 400 г
  • Борошно – 6 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Часник – 6 зуб.
  • Петрушка (сушена) – 2 ст. л.
  • Перець чилі – 1/2 шт.
  • Корінь селери – 1 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Зіра – 1 ч. л.
  • Коріандр – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Вода – 5 ст. л.

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Приготування:

  1. Замочіть горох у воді на 12 годин.
  2. Сирий розмочений горох подрібніть в блендері до консистенції пюре.
  3. Поріжте дрібно перець чилі, петрушку, часник, селеру і цибулю.
  4. Змішайте фарш, дрібно порізану зелень, сіль і спеції (зиру, коріандр, паприку).
  5. До отриманої маси додайте яйце, борошно і замісіть однорідний фарш.
  6. Сформуйте з тіста невеликі кульки і відправте їх в морозильник на 2 години.
  7. Дістаньте фалафель з морозилки і викладіть на деко, змащене олією.
  8. Запікайте в духовці 1520 хвилин за температури 180 °С до коричневого відтінку.

Смачного!

Video: Дієтичний фалафель від Аніти Луценко

Експерт і кулінар, а також невтомна мандрівниця Аніта Луценко поділиться секретом приготування оригінального фалафеля з селерою за унікальним рецептом!

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