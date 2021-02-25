Дієтичний фалафель від Аніти Луценко
25.02.2021
Хочете смачно їсти і не гладшати? Експерт і кулінар, а також невтомний мандрівник Аніта Луценко поділилася секретом приготування оригінального фалафелю з селерою за унікальним рецептом! Чудовий варіант для вечері, який не відкладеться зайвими сантиметрами на талії!
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Складові:
- Горох – 400 г
- Борошно – 6 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Часник – 6 зуб.
- Петрушка (сушена) – 2 ст. л.
- Перець чилі – 1/2 шт.
- Корінь селери – 1 шт.
- Лук – 3 шт.
- Зіра – 1 ч. л.
- Коріандр – 1 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Вода – 5 ст. л.
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Приготування:
- Замочіть горох у воді на 12 годин.
- Сирий розмочений горох подрібніть в блендері до консистенції пюре.
- Поріжте дрібно перець чилі, петрушку, часник, селеру і цибулю.
- Змішайте фарш, дрібно порізану зелень, сіль і спеції (зиру, коріандр, паприку).
- До отриманої маси додайте яйце, борошно і замісіть однорідний фарш.
- Сформуйте з тіста невеликі кульки і відправте їх в морозильник на 2 години.
- Дістаньте фалафель з морозилки і викладіть на деко, змащене олією.
- Запікайте в духовці 15–20 хвилин за температури 180 °С до коричневого відтінку.
Смачного!
Video: Дієтичний фалафель від Аніти Луценко
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