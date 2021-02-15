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Вкусные и полезные зимние салаты: 5 рецептов

15.02.2021

Не секрет, что в зимнюю пору нашему организму не хватает витаминов, изобилие которых можно найти летом и осенью. Тем не менее, альтернатива всегда есть. Мы предлагаем вашему вниманию 5 рецептов зимних салатов, ингредиенты для которых есть на прилавке даже в январе.

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  1. Салат с фасолью

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Для этого зимнего салат не понадобится много компонентов. Несмотря на это, блюдо очень полезно и легко готовится.

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль – одна банка;
  • лук – 4 штуки;
  • яйца – 2 штуки;
  • майонез;
  • растительное масло;
  • соленые огурцы – 4 штуки;
  • морковь – 3 штуки.

Способ приготовления

  • Для начала следует почистить лук и морковь. Порежьте овощи кубиками и слегка обжарьте на растительном масле. Накройте сковородку крышкой и оставьте тушиться.
  • После того, как овощи протушаться, нужно избавиться от лишнего жира. Для этого пересыпьте их в сито, чтобы жир «ушел».
  • Порежьте кубиками огурцы. Добавьте к ним фасоль и морковь с луком. Перемешайте овощи.
  • Полученный салат заправьте майонезом, добавьте специи по вкусу и соль.

  1. Салат с бужениной и маринованными шампиньонами

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Ингредиенты:

  • буженина – 100 г.;
  • маринованные шампиньоны – 100 г.;
  • картофель (некрупный) – 2 штуки;
  • твердый сыр – 50 г.;
  • огурцы (соленые или свежие) – 2 штуки;
  • репчатый лук – 1 штука;
  • грецкий орех – 4 штуки;
  • половинка лимона;
  • майонез – 100 г.;
  • зелень – 1 пучок петрушки.

Способ приготовления

  • Отварите картофель «в мундире», остудите, очистите от кожуры и порежьте кубиками. Подготовьте репчатый лук, затем измельчите его.
  • Порежьте на небольшие кубики буженину, шампиньоны и сыр.
  • Готовые ингредиенты переложите в миску для салата, добавьте туда картофель и лук. Затем полейте салат лимоном и добавьте специи по вкусу.
  • Очистите грецкие орехи и измельчите их. Добавьте в салат.
  • Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
  • Посыпьте салат петрушкой. Сверху можно украсить полосками буженины или шампиньонами.

  1. Салат с крабовыми палочками 

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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 300 г.;
  • пекинская капуста – 500 г.;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • лук – 1 штука;
  • яйца – 5-6 штук;
  • майонез;
  • соль.

Способ приготовления

  • Салат прост в приготовлении. Нарежьте пекинскую капусту и помните ее руками.
  • Добавьте кукурузу, лук, нарезанные яйца и крабовые палочки (кубиками).
  • Перемешайте ингредиенты, добавьте к ним майонез и специи по вкусу.
  • Салат лучше подавать сразу, пока он не потерял полезные вещества.

  1. Салат из свеклы с грецкими орехами

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Ингредиенты:

  • свекла – 4 штуки;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • грецкие орехи – 4 штуки;
  • темный изюм – 2 горсти;
  • оливковое масло;
  • столовый уксус – 1 столовая ложка;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

  • Отварите свеклу в кожуре (около часа). В воду можно добавить вкус, чтобы свекла не потеряла свой вкус. После этого остудите ее и очистите от кожуры, потрите на мелкой терке.
  • Выдавите в свеклу чеснок, добавьте орехи, изюм, оливковое масло.
  • Посолите салат и добавьте специи по вкусу.

  1. Зеленый салат с морковью и апельсинами

Ингредиенты:

  • листья салата – 200 г.;
  • молодая морковь – 2 штуки;
  • апельсины – 2 штуки;
  • оливковое масло – 4 столовые ложки;
  • карри (порошок);
  • соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления

  • Почистите морковь. Тонко настрогайте ее с помощью обычной терки или специального ножа для цедры.
  • Обрежьте кожуру с апельсинов, чтобы осталась одна мякоть. Тщательно отберите «филе», чтобы оно было без пленки.
  • Смешайте морковь и дольки апельсина вместе, чтобы они выделили сок. Добавьте порошок карри, а также оливковое масло и необходимые специи.
  • Салатные листья выложите на тарелку или в неглубокую миску. Смешайте с морковью и апельсинами. Перемешайте салат и сразу подавайте.

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