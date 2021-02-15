Вкусные и полезные зимние салаты: 5 рецептов

Не секрет, что в зимнюю пору нашему организму не хватает витаминов, изобилие которых можно найти летом и осенью. Тем не менее, альтернатива всегда есть. Мы предлагаем вашему вниманию 5 рецептов зимних салатов, ингредиенты для которых есть на прилавке даже в январе.

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Салат с фасолью

Для этого зимнего салат не понадобится много компонентов. Несмотря на это, блюдо очень полезно и легко готовится.

Ингредиенты:

консервированная фасоль – одна банка;

лук – 4 штуки;

яйца – 2 штуки;

майонез;

растительное масло;

соленые огурцы – 4 штуки;

морковь – 3 штуки.

Способ приготовления

Для начала следует почистить лук и морковь. Порежьте овощи кубиками и слегка обжарьте на растительном масле. Накройте сковородку крышкой и оставьте тушиться.

После того, как овощи протушаться, нужно избавиться от лишнего жира. Для этого пересыпьте их в сито, чтобы жир «ушел».

Порежьте кубиками огурцы. Добавьте к ним фасоль и морковь с луком. Перемешайте овощи.

Полученный салат заправьте майонезом, добавьте специи по вкусу и соль.

Салат с бужениной и маринованными шампиньонами

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Ингредиенты:

буженина – 100 г.;

маринованные шампиньоны – 100 г.;

картофель (некрупный) – 2 штуки;

твердый сыр – 50 г.;

огурцы (соленые или свежие) – 2 штуки;

репчатый лук – 1 штука;

грецкий орех – 4 штуки;

половинка лимона;

майонез – 100 г.;

зелень – 1 пучок петрушки.

Способ приготовления

Отварите картофель «в мундире», остудите, очистите от кожуры и порежьте кубиками. Подготовьте репчатый лук, затем измельчите его.

Порежьте на небольшие кубики буженину, шампиньоны и сыр.

Готовые ингредиенты переложите в миску для салата, добавьте туда картофель и лук. Затем полейте салат лимоном и добавьте специи по вкусу.

Очистите грецкие орехи и измельчите их. Добавьте в салат.

Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

Посыпьте салат петрушкой. Сверху можно украсить полосками буженины или шампиньонами.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки – 300 г.;

пекинская капуста – 500 г.;

консервированная кукуруза – 1 банка;

лук – 1 штука;

яйца – 5-6 штук;

майонез;

соль.

Способ приготовления

Салат прост в приготовлении. Нарежьте пекинскую капусту и помните ее руками.

Добавьте кукурузу, лук, нарезанные яйца и крабовые палочки (кубиками).

Перемешайте ингредиенты, добавьте к ним майонез и специи по вкусу.

Салат лучше подавать сразу, пока он не потерял полезные вещества.

Салат из свеклы с грецкими орехами

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Ингредиенты:

свекла – 4 штуки;

чеснок – 3 зубчика;

грецкие орехи – 4 штуки;

темный изюм – 2 горсти;

оливковое масло;

столовый уксус – 1 столовая ложка;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Отварите свеклу в кожуре (около часа). В воду можно добавить вкус, чтобы свекла не потеряла свой вкус. После этого остудите ее и очистите от кожуры, потрите на мелкой терке.

Выдавите в свеклу чеснок, добавьте орехи, изюм, оливковое масло.

Посолите салат и добавьте специи по вкусу.

Зеленый салат с морковью и апельсинами

Ингредиенты:

листья салата – 200 г.;

молодая морковь – 2 штуки;

апельсины – 2 штуки;

оливковое масло – 4 столовые ложки;

карри (порошок);

соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления

Почистите морковь. Тонко настрогайте ее с помощью обычной терки или специального ножа для цедры.

Обрежьте кожуру с апельсинов, чтобы осталась одна мякоть. Тщательно отберите «филе», чтобы оно было без пленки.

Смешайте морковь и дольки апельсина вместе, чтобы они выделили сок. Добавьте порошок карри, а также оливковое масло и необходимые специи.

Салатные листья выложите на тарелку или в неглубокую миску. Смешайте с морковью и апельсинами. Перемешайте салат и сразу подавайте.