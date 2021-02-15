Вкусные и полезные зимние салаты: 5 рецептов
15.02.2021
Не секрет, что в зимнюю пору нашему организму не хватает витаминов, изобилие которых можно найти летом и осенью. Тем не менее, альтернатива всегда есть. Мы предлагаем вашему вниманию 5 рецептов зимних салатов, ингредиенты для которых есть на прилавке даже в январе.
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Салат с фасолью
Для этого зимнего салат не понадобится много компонентов. Несмотря на это, блюдо очень полезно и легко готовится.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – одна банка;
- лук – 4 штуки;
- яйца – 2 штуки;
- майонез;
- растительное масло;
- соленые огурцы – 4 штуки;
- морковь – 3 штуки.
Способ приготовления
- Для начала следует почистить лук и морковь. Порежьте овощи кубиками и слегка обжарьте на растительном масле. Накройте сковородку крышкой и оставьте тушиться.
- После того, как овощи протушаться, нужно избавиться от лишнего жира. Для этого пересыпьте их в сито, чтобы жир «ушел».
- Порежьте кубиками огурцы. Добавьте к ним фасоль и морковь с луком. Перемешайте овощи.
- Полученный салат заправьте майонезом, добавьте специи по вкусу и соль.
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Салат с бужениной и маринованными шампиньонами
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Ингредиенты:
- буженина – 100 г.;
- маринованные шампиньоны – 100 г.;
- картофель (некрупный) – 2 штуки;
- твердый сыр – 50 г.;
- огурцы (соленые или свежие) – 2 штуки;
- репчатый лук – 1 штука;
- грецкий орех – 4 штуки;
- половинка лимона;
- майонез – 100 г.;
- зелень – 1 пучок петрушки.
Способ приготовления
- Отварите картофель «в мундире», остудите, очистите от кожуры и порежьте кубиками. Подготовьте репчатый лук, затем измельчите его.
- Порежьте на небольшие кубики буженину, шампиньоны и сыр.
- Готовые ингредиенты переложите в миску для салата, добавьте туда картофель и лук. Затем полейте салат лимоном и добавьте специи по вкусу.
- Очистите грецкие орехи и измельчите их. Добавьте в салат.
- Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
- Посыпьте салат петрушкой. Сверху можно украсить полосками буженины или шампиньонами.
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Салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 300 г.;
- пекинская капуста – 500 г.;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- лук – 1 штука;
- яйца – 5-6 штук;
- майонез;
- соль.
Способ приготовления
- Салат прост в приготовлении. Нарежьте пекинскую капусту и помните ее руками.
- Добавьте кукурузу, лук, нарезанные яйца и крабовые палочки (кубиками).
- Перемешайте ингредиенты, добавьте к ним майонез и специи по вкусу.
- Салат лучше подавать сразу, пока он не потерял полезные вещества.
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Салат из свеклы с грецкими орехами
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Ингредиенты:
- свекла – 4 штуки;
- чеснок – 3 зубчика;
- грецкие орехи – 4 штуки;
- темный изюм – 2 горсти;
- оливковое масло;
- столовый уксус – 1 столовая ложка;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
- Отварите свеклу в кожуре (около часа). В воду можно добавить вкус, чтобы свекла не потеряла свой вкус. После этого остудите ее и очистите от кожуры, потрите на мелкой терке.
- Выдавите в свеклу чеснок, добавьте орехи, изюм, оливковое масло.
- Посолите салат и добавьте специи по вкусу.
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Зеленый салат с морковью и апельсинами
Ингредиенты:
- листья салата – 200 г.;
- молодая морковь – 2 штуки;
- апельсины – 2 штуки;
- оливковое масло – 4 столовые ложки;
- карри (порошок);
- соль и специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Почистите морковь. Тонко настрогайте ее с помощью обычной терки или специального ножа для цедры.
- Обрежьте кожуру с апельсинов, чтобы осталась одна мякоть. Тщательно отберите «филе», чтобы оно было без пленки.
- Смешайте морковь и дольки апельсина вместе, чтобы они выделили сок. Добавьте порошок карри, а также оливковое масло и необходимые специи.
- Салатные листья выложите на тарелку или в неглубокую миску. Смешайте с морковью и апельсинами. Перемешайте салат и сразу подавайте.
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