Смачні та корисні зимові салати: 5 рецептів
Не секрет, що в зимову пору нашому організму не вистачає вітамінів, розмаїття яких можна знайти влітку і восени. Проте, альтернатива завжди є. Ми пропонуємо вашій увазі 5 рецептів зимових салатів, інгредієнти для яких є на прилавку навіть у січні.
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Салат з квасолею
Для цього зимового салату не знадобиться багато компонентів. Незважаючи на це, страва дуже корисна і легко готується.
Інгредієнти:
- консервована квасоля – одна банка;
- цибуля – 4 штуки;
- яйця – 2 штуки;
- майонез;
- рослинна олія;
- солоні огірки – 4 штуки;
- морква – 3 штуки.
Спосіб приготування
- Для початку слід почистити цибулю і моркву. Поріжте овочі кубиками і злегка обсмажте на олії. Накрийте сковорідку кришкою і залиште тушитися.
- Після того, як овочі протушаться, потрібно позбутися зайвого жиру. Для цього пересипте їх в сито, щоб жир «пішов».
- Поріжте кубиками огірки. Додайте до них квасолю і моркву з цибулею. Перемішайте овочі.
- Отриманий салат заправте майонезом, додайте спеції за смаком і сіль.
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Салат з бужениною і маринованими печерицями
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Інгредієнти:
- буженина – 100 г .;
- мариновані печериці – 100 г.;
- картопля (дрібний) – 2 штуки;
- твердий сир – 50 р .;
- огірки (солоні або свіжі) – 2 штуки;
- ріпчаста цибуля – 1 штука;
- волоський горіх – 4 штуки;
- половинка лимона;
- майонез – 100 г.;
- зелень – 1 пучок петрушки.
Спосіб приготування
- Відваріть картоплю «в мундирі», остудіть, очистіть від шкірки і поріжте кубиками. Підготуйте ріпчасту цибулю, потім подрібніть її.
- Поріжте на невеликі кубики буженину, печериці та сир.
- Готові інгредієнти перекладіть в миску для салату, додайте туди картоплю і цибулю. Потім полийте салат лимоном і додайте спеції за смаком.
- Очистіть волоські горіхи і подрібніть їх. Додайте до салату.
- Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.
- Посипте салат петрушкою. Зверху можна прикрасити смужками буженини або печерицями.
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Салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички – 300 г.;
- пекінська капуста – 500 г.;
- консервована кукурудза – 1 банка;
- цибуля – 1 штука;
- яйця – 5-6 штук;
- майонез;
- сіль.
Спосіб приготування
- Салат простий у приготуванні. Наріжте пекінську капусту і пам’ятайте її руками.
- Додайте кукурудзу, цибулю, нарізані яйця і крабові палички (кубиками).
- Перемішайте інгредієнти, додайте до них майонез і спеції за смаком.
- Салат краще подавати одразу, поки він не втратив корисні речовини.
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Салат з буряка з волоськими горіхами
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Інгредієнти:
- буряк – 4 штуки;
- часник – 3 зубчики;
- волоські горіхи – 4 штуки;
- темні родзинки – 2 жмені;
- оливкова олія;
- столовий оцет – 1 столова ложка;
- сіль і спеції за смаком.
Спосіб приготування
- Відваріть буряк у шкірці (близько години). У воду можна додати оцет, щоб буряк не втратив свій смак. Після цього остудіть його і очистіть від шкірки, потріть на дрібній тертці.
- Видавіть в буряк часник, додайте горіхи, родзинки, оливкову олію.
- Посоліть салат і додайте спеції за смаком.
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Зелений салат з морквою і апельсинами
Інгредієнти:
- листя салату – 200 г.;
- молода морква – 2 штуки;
- апельсини – 2 штуки;
- оливкова олія – 4 столові ложки;
- каррі (порошок);
- сіль і спеції – за смаком.
Спосіб приготування
- Почистіть моркву. Тонко настругати її за допомогою звичайної терки або спеціального ножа для цедри.
- Ображати шкірку з апельсинів, щоб залишилася одна мякость. Ретельно відберіть «філе», щоб воно було без плівки.
- Змішайте морква і часточки апельсина разом, щоб вони виділили сік. Додайте порошок каррі, а також оливкова олія і необхідні спеції.
Салатні листя викладіть на тарілку або в неглибоку миску. Змішайте з морквою і апельсинами. Перемішайте салат і відразу подавайте.