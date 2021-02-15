Смачні та корисні зимові салати: 5 рецептів

Не секрет, що в зимову пору нашому організму не вистачає вітамінів, розмаїття яких можна знайти влітку і восени. Проте, альтернатива завжди є. Ми пропонуємо вашій увазі 5 рецептів зимових салатів, інгредієнти для яких є на прилавку навіть у січні.

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Салат з квасолею

Для цього зимового салату не знадобиться багато компонентів. Незважаючи на це, страва дуже корисна і легко готується.

Інгредієнти:

консервована квасоля – одна банка;

цибуля – 4 штуки;

яйця – 2 штуки;

майонез;

рослинна олія;

солоні огірки – 4 штуки;

морква – 3 штуки.

Спосіб приготування

Для початку слід почистити цибулю і моркву. Поріжте овочі кубиками і злегка обсмажте на олії. Накрийте сковорідку кришкою і залиште тушитися.

Після того, як овочі протушаться, потрібно позбутися зайвого жиру. Для цього пересипте їх в сито, щоб жир «пішов».

Поріжте кубиками огірки. Додайте до них квасолю і моркву з цибулею. Перемішайте овочі.

Отриманий салат заправте майонезом, додайте спеції за смаком і сіль.

Салат з бужениною і маринованими печерицями

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Інгредієнти:

буженина – 100 г .;

мариновані печериці – 100 г.;

картопля (дрібний) – 2 штуки;

твердий сир – 50 р .;

огірки (солоні або свіжі) – 2 штуки;

ріпчаста цибуля – 1 штука;

волоський горіх – 4 штуки;

половинка лимона;

майонез – 100 г.;

зелень – 1 пучок петрушки.

Спосіб приготування

Відваріть картоплю «в мундирі», остудіть, очистіть від шкірки і поріжте кубиками. Підготуйте ріпчасту цибулю, потім подрібніть її.

Поріжте на невеликі кубики буженину, печериці та сир.

Готові інгредієнти перекладіть в миску для салату, додайте туди картоплю і цибулю. Потім полийте салат лимоном і додайте спеції за смаком.

Очистіть волоські горіхи і подрібніть їх. Додайте до салату.

Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.

Посипте салат петрушкою. Зверху можна прикрасити смужками буженини або печерицями.

Салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички – 300 г.;

пекінська капуста – 500 г.;

консервована кукурудза – 1 банка;

цибуля – 1 штука;

яйця – 5-6 штук;

майонез;

сіль.

Спосіб приготування

Салат простий у приготуванні. Наріжте пекінську капусту і пам’ятайте її руками.

Додайте кукурудзу, цибулю, нарізані яйця і крабові палички (кубиками).

Перемішайте інгредієнти, додайте до них майонез і спеції за смаком.

Салат краще подавати одразу, поки він не втратив корисні речовини.

Салат з буряка з волоськими горіхами

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Інгредієнти:

буряк – 4 штуки;

часник – 3 зубчики;

волоські горіхи – 4 штуки;

темні родзинки – 2 жмені;

оливкова олія;

столовий оцет – 1 столова ложка;

сіль і спеції за смаком.

Спосіб приготування

Відваріть буряк у шкірці (близько години). У воду можна додати оцет, щоб буряк не втратив свій смак. Після цього остудіть його і очистіть від шкірки, потріть на дрібній тертці.

Видавіть в буряк часник, додайте горіхи, родзинки, оливкову олію.

Посоліть салат і додайте спеції за смаком.

Зелений салат з морквою і апельсинами

Інгредієнти:

листя салату – 200 г.;

молода морква – 2 штуки;

апельсини – 2 штуки;

оливкова олія – ​​4 столові ложки;

каррі (порошок);

сіль і спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Почистіть моркву. Тонко настругати її за допомогою звичайної терки або спеціального ножа для цедри.

Ображати шкірку з апельсинів, щоб залишилася одна мякость. Ретельно відберіть «філе», щоб воно було без плівки.

Змішайте морква і часточки апельсина разом, щоб вони виділили сік. Додайте порошок каррі, а також оливкова олія і необхідні спеції.

Салатні листя викладіть на тарілку або в неглибоку миску. Змішайте з морквою і апельсинами. Перемішайте салат і відразу подавайте.