Многие хозяйки часто используют твердый сыр, но как выбрать качественный и полезный – знают далеко не все. Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты об этом продукте и назвал проверенных производителей твердого сыра в Украине. Читайте советы о том, как выбрать сыр, в нашем материале!

Сырное разнообразие поможет ощутить всю вкусовую гамму, раскрыть вкус некоторых блюд и изменить его до неузнаваемости. Твердый сыр или полутвердый – зависит от того, сколько влаги он потеряет при «вызревании». В некоторых сырах влаги очень мало, не более 45–50%, поэтому они очень твердые, и их лучше даже не резать, а крошить, или натирать на терке. К таким относятся Пармезан, Грана Падано. Полутвердые сыры более мягкие, легче режутся. Отличаются от твердых они и процессом производства – так, полутвердые меньше отжимают, в них меньше соли и больше влаги, и они не так крошатся.

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Твердые сорта сыра отличаются тонким ароматом и пряным слегка сладковатым вкусом. Полутвердые сыры отличаются плотной, но мягкой сливочной консистенцией, и с таким же сливочным привкусом.

Самые популярные твердые и полутвердые сыры – это Эдам (или Голландский), Маасдам, Эмменталь (или швейцарский сыр), Гауда, Дуплет, Пармезан, Грюйер, Пошехонский, Российский, Костромской, Билозгар. Каждый из этих сыров подходит к разным блюдам и хранится достаточно долго. Если плотно завернуть сыр в пищевую пленку или пергамент и соблюдать температурный режим 6–8 градусов, то они сохраняются несколько месяцев. Это касается твердых сортов. А вот полутвердые сыры при такой температуре хранятся намного меньше – до двух-трех недель.

Эктор Хименес-Браво раскрыл маленький секрет, который спасет сыр от плесени – нужно тщательно завернуть его в пергамент или пищевую пленку, потом завернуть в пакет, с двумя кусочками сахара-рафинада.

А для того, чтобы украинцы могли приобретать безопасный сыр, независимая система контроля качества «Добрый знак» провела жесткую проверку по украинским и европейским стандартам качества сыра. Для этого аудиторы проекта закупили продукцию популярных торговых марок и сдали на экспертизу в европейскую арбитражную лабораторию на соответствие физико-химическим и микробиологическим показателям, а также показателям безопасности. Результаты проверки были обнародованы в студии «Все буде добре».

Такие торговые марки, как «КОМО», «Звенигора», «Шостка», «Клуб сыра» и «Пирятинский сырзавод» успешно ее прошли. В частности, была пройдена проверка по жирности, и обнаружено, что эти сыры произведены из натурального молока.