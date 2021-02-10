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Паэлья с морепродуктами: рецепт от Эктора Хименес-Браво

10.02.2021

Судья проекта «МастерШеф.Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво поделился своим фирменным рецептом паэльи с мидиями. Изысканный вкус этого блюда точно порадует вас и ваших близких. Приятный бонус паэльи с морепродуктами от Эктора  доступность и простота в приготовлении. Пошаговый рецепт паэльи с морепродуктами читайте в материале.

паэлья с морепродуктами

Ингредиенты:

  • рис — 2 стакана 
  • мидии — 500 г 
  • помидоры — 300 г 
  • морской гребешок — 200 г 
  • кальмар (кольцами)  — 250 г 
  • шафран — 1/2 ч. л. 
  • маслины — 30 г
  • соль и черный перец— по вкусу 
  • луковица — 1 шт. 
  • лимон — 1/2 шт.
  • креветки — 100 г 
  • рыбный бульон

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Приготовление:

  1. Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.
  2. Кальмара нарезаем кольцами.
  3. Рис промываем и просушиваем.
  4. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.
  5. Мелко нарезаем лук.
  6. Хорошо разогреваем на сковороде масло. На сильном огне 2—3 минуты обжариваем сразу все морепродукты. 
  7. Выкладываем их в отдельную посуду.
  8. В том же масле до прозрачности пассеруем лук. Добавляем к нему рис и жарим, помешивая, 2 минуты.
  9. Вливаем рыбный бульон, чтоб он был выше риса на сантиметр, следом — шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу. 
  10. Убавляем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.
  11. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).
  12. Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram hectorjimenezbravo

Не пропустите 2 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-3 13 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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