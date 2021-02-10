Судья проекта «МастерШеф.Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво поделился своим фирменным рецептом паэльи с мидиями. Изысканный вкус этого блюда точно порадует вас и ваших близких. Приятный бонус паэльи с морепродуктами от Эктора — доступность и простота в приготовлении. Пошаговый рецепт паэльи с морепродуктами читайте в материале.

Ингредиенты:

рис — 2 стакана

мидии — 500 г

помидоры — 300 г

морской гребешок — 200 г

кальмар (кольцами) — 250 г

шафран — 1/2 ч. л.

маслины — 30 г

соль и черный перец— по вкусу

луковица — 1 шт.

лимон — 1/2 шт.

креветки — 100 г

рыбный бульон

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Приготовление:

Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду. Кальмара нарезаем кольцами. Рис промываем и просушиваем. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут. Мелко нарезаем лук. Хорошо разогреваем на сковороде масло. На сильном огне 2—3 минуты обжариваем сразу все морепродукты. Выкладываем их в отдельную посуду. В том же масле до прозрачности пассеруем лук. Добавляем к нему рис и жарим, помешивая, 2 минуты. Вливаем рыбный бульон, чтоб он был выше риса на сантиметр, следом — шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу. Убавляем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку). Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – hectorjimenezbravo

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