Суддя проєкту «МастерШеф.Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фірмовим рецептом паельї з мідіями. Вишуканий смак цієї страви точно порадує вас і ваших близьких. Приємний бонус паельї з морепродуктами від Ектора – доступність і простота у приготуванні. Покроковий рецепт паельї з морепродуктами читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Більше на тему: Лінгуїні з мідіями: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

Приготування:

Смачного!

Джерело: Instagram – hectorjimenezbravo

Не пропустіть 2 випуск «МастерШеф. Професіонали»-3 13 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ та на офіційному сайті STB.UA!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.