Суддя проєкту «МастерШеф.Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фірмовим рецептом паельї з мідіями. Вишуканий смак цієї страви точно порадує вас і ваших близьких. Приємний бонус паельї з морепродуктами від Ектора – доступність і простота у приготуванні. Покроковий рецепт паельї з морепродуктами читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

рис – 2 склянки

мідії – 500 г

помідори – 300 г

морський гребінець – 200 г

кальмар (кільцями) – 250 г

шафран – 1/2 ч. л.

маслини – 30 г

сіль і чорний перець – за смаком

цибулина – 1 шт.

лимон – 1/2 шт.

креветки – 100 г

рибний бульйон

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Приготування:

Якщо морепродукти заморожені, даємо їм відтанути в холодильнику і зливаємо воду. Кальмара нарізаємо кільцями. Рис промиваємо і просушуємо. Шафран заливаємо невеликою кількістю окропу і даємо настоятися близько 20 хвилин. Дрібно нарізаємо цибулю. Добре розігріваємо на сковороді олію. На сильному вогні 2 – 3 хвилини обсмажуємо відразу всі морепродукти. Викладаємо їх в окремий посуд. У тій же олії до прозорості пасеруємо цибулю. Додаємо до неї рис і смажимо, помішуючи, 2 хвилини. Вливаємо рибний бульйон, щоб він був вище рису на сантиметр, потім – шафранову воду. Солимо і перчимо до смаку. Зменшуємо вогонь до середнього, готуємо ще близько 20 хвилин. Потім додаємо дрібно нарізані помідори (можна томати у власному соку). Рис має бути готовий після вбирання всієї рідини. Викладаємо на нього морепродукти, дольки лимона і залишаємо трохи настоятися.

Смачного!

Джерело: Instagram – hectorjimenezbravo

Не пропустіть 2 випуск «МастерШеф. Професіонали»-3 13 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ та на офіційному сайті STB.UA!

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