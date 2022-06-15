Паелья з морепродуктами: рецепт від Ектора Хіменес-Браво
15.06.2022
Суддя проєкту «МастерШеф.Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фірмовим рецептом паельї з мідіями. Вишуканий смак цієї страви точно порадує вас і ваших близьких. Приємний бонус паельї з морепродуктами від Ектора – доступність і простота у приготуванні. Покроковий рецепт паельї з морепродуктами читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- рис – 2 склянки
- мідії – 500 г
- помідори – 300 г
- морський гребінець – 200 г
- кальмар (кільцями) – 250 г
- шафран – 1/2 ч. л.
- маслини – 30 г
- сіль і чорний перець – за смаком
- цибулина – 1 шт.
- лимон – 1/2 шт.
- креветки – 100 г
- рибний бульйон
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Приготування:
- Якщо морепродукти заморожені, даємо їм відтанути в холодильнику і зливаємо воду.
- Кальмара нарізаємо кільцями.
- Рис промиваємо і просушуємо.
- Шафран заливаємо невеликою кількістю окропу і даємо настоятися близько 20 хвилин.
- Дрібно нарізаємо цибулю.
- Добре розігріваємо на сковороді олію. На сильному вогні 2–3 хвилини обсмажуємо відразу всі морепродукти.
- Викладаємо їх в окремий посуд.
- У тій же олії до прозорості пасеруємо цибулю. Додаємо до неї рис і смажимо, помішуючи, 2 хвилини.
- Вливаємо рибний бульйон, щоб він був вище рису на сантиметр, потім – шафранову воду. Солимо і перчимо до смаку.
- Зменшуємо вогонь до середнього, готуємо ще близько 20 хвилин.
- Потім додаємо дрібно нарізані помідори (можна томати у власному соку).
- Рис має бути готовий після вбирання всієї рідини. Викладаємо на нього морепродукти, дольки лимона і залишаємо трохи настоятися.
Смачного!
Джерело: Instagram – hectorjimenezbravo
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