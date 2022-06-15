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Паелья з морепродуктами: рецепт від Ектора Хіменес-Браво

15.06.2022

Суддя проєкту «МастерШеф.Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фірмовим рецептом паельї з мідіями. Вишуканий смак цієї страви точно порадує вас і ваших близьких. Приємний бонус паельї з морепродуктами від Ектора доступність і простота у приготуванні. Покроковий рецепт паельї з морепродуктами читайте в матеріалі.

паэлья с морепродуктами

Інгредієнти:

  • рис 2 склянки
  • мідії 500 г
  • помідори 300 г
  • морський гребінець 200 г
  • кальмар (кільцями) 250 г
  • шафран 1/2 ч. л.
  • маслини 30 г
  • сіль і чорний перець за смаком
  • цибулина 1 шт.
  • лимон 1/2 шт.
  • креветки 100 г
  • рибний бульйон

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Приготування:

  1. Якщо морепродукти заморожені, даємо їм відтанути в холодильнику і зливаємо воду.
  2. Кальмара нарізаємо кільцями.
  3. Рис промиваємо і просушуємо.
  4. Шафран заливаємо невеликою кількістю окропу і даємо настоятися близько 20 хвилин.
  5. Дрібно нарізаємо цибулю.
  6. Добре розігріваємо на сковороді олію. На сильному вогні 23 хвилини обсмажуємо відразу всі морепродукти.
  7. Викладаємо їх в окремий посуд.
  8. У тій же олії до прозорості пасеруємо цибулю. Додаємо до неї рис і смажимо, помішуючи, 2 хвилини.
  9. Вливаємо рибний бульйон, щоб він був вище рису на сантиметр, потім   шафранову воду. Солимо і перчимо до смаку.
  10. Зменшуємо вогонь до середнього, готуємо ще близько 20 хвилин.
  11. Потім додаємо дрібно нарізані помідори (можна томати у власному соку).
  12. Рис має бути готовий після вбирання всієї рідини. Викладаємо на нього морепродукти, дольки лимона і залишаємо трохи настоятися.

Смачного!

Джерело: Instagram   hectorjimenezbravo

Не пропустіть 2 випуск «МастерШеф. Професіонали»-3 13 лютого  о 19:00 на телеканалі СТБ та на офіційному сайті STB.UA!

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