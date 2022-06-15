Паэлья с морепродуктами: рецепт от Эктора Хименес-Браво
15.06.2022
Судья проекта «МастерШеф.Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво поделился своим фирменным рецептом паэльи с мидиями. Изысканный вкус этого блюда точно порадует вас и ваших близких. Приятный бонус паэльи с морепродуктами от Эктора — доступность и простота в приготовлении. Пошаговый рецепт паэльи с морепродуктами читайте в материале.
Ингредиенты:
- рис — 2 стакана
- мидии — 500 г
- помидоры — 300 г
- морской гребешок — 200 г
- кальмар (кольцами) — 250 г
- шафран — 1/2 ч. л.
- маслины — 30 г
- соль и черный перец— по вкусу
- луковица — 1 шт.
- лимон — 1/2 шт.
- креветки — 100 г
- рыбный бульон
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Приготовление:
- Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.
- Кальмара нарезаем кольцами.
- Рис промываем и просушиваем.
- Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.
- Мелко нарезаем лук.
- Хорошо разогреваем на сковороде масло. На сильном огне 2—3 минуты обжариваем сразу все морепродукты.
- Выкладываем их в отдельную посуду.
- В том же масле до прозрачности пассеруем лук. Добавляем к нему рис и жарим, помешивая, 2 минуты.
- Вливаем рыбный бульон, чтоб он был выше риса на сантиметр, следом — шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу.
- Убавляем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.
- Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).
- Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – hectorjimenezbravo
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