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Ектор Хіменес-Браво розповів, як вибрати якісний сир

10.02.2021

Багато господинь часто використовують твердий сир, але як вибрати якісний і корисний – знають далеко не всі. Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети про цей продукт і назвав перевіренних виробників твердого сиру в Україні. Читайте поради про те, як вибрати сир, в нашому матеріалі!

Сирна різноманітність допоможе відчути всю смакову гаму, розкрити смак деяких страв і змінити його до невпізнання. Твердий сир чи напівтвердий – залежить від того, скільки вологи він втратить при «визріванні». У деяких сирах вологи дуже мало, не більше 45–50%, тому вони дуже тверді, і їх краще навіть не різати, а кришити або натирати на тертці. До таких належать Пармезан, Грана Падано. Напівтверді сири м’якші, легше ріжуться. Відрізняються від твердих вони і процесом виробництва – так, напівтверді менше віджимають, в них менше солі та більше вологи, і вони не так кришаться.

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Тверді сорти сиру відрізняються тонким ароматом і пряним злегка солодкуватим смаком. Напівтверді сири відрізняються щільною, але м’якою вершковою консистенцією з таким же вершковим присмаком.

Найпопулярніші тверді та напівтверді сири – це Едам (або Голландський), Маасдам, Емменталь (або швейцарський сир), Гауда, Дуплет, Пармезан, Грюєр, Пошехонський, Російський, Костромський, Білозгар. Кожен з цих сирів підходить до різних страв і зберігається досить довго. Якщо щільно загорнути сир у харчову плівку або пергамент і дотримуватися температурного режиму 6–8 градусів, то вони зберігаються кілька місяців. Це стосується твердих сортів. А ось напівтверді сири при такій температурі зберігаються набагато менше – до двох-трьох тижнів.

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Ектор Хіменес-Браво розкрив маленький секрет, який врятує сир від плісняви: потрібно ретельно загорнути його в пергамент або харчову плівку, потім загорнути у пакет з двома шматочками цукру-рафінаду.

А для того, щоб українці могли купувати безпечний сир, незалежна система контролю якості «Добрий знак» провела жорстку перевірку за українськими і європейськими стандартами якості сиру. Для цього аудитори проекту закупили продукцію популярних торгових марок і здали на експертизу в європейську арбітражну лабораторію на відповідність фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, а також показникам безпеки. Результати перевірки були оприлюднені в студії «Все буде добре».

Такі торгові марки, як «КОМО», «Звенигора», «Шостка», «Клуб сиру» і «Пирятинський сирзавод» успішно її пройшли. Зокрема, була пройдена перевірка жирності, і виявлено, що ці сири вироблені з натурального молока.

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