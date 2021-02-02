Французский десерт «Канеле» обладает нежным восхитительным вкусом. Приготовить его не так и просто, но результат стоит всех приложенных усилий. Сергей Калинин делится советами, как приготовить десерт «Канеле», не допустив при этом самых распространенных ошибок. Пошаговый рецепт французского десерта в нашем материале.

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Ингредиенты:

Мука — 70 г

Сахар — 120 г

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Яичный желток — 1 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 50 мл

Ром — 2 ч. л.

Ваниль в стручках

Для корочки:

Сливочное масло

Сахар – 100 г

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Для сиропа:

Сахар – 300 г

Вод – 250 мл

Ванильный сахар – 5 г

Для творожного крема:

Сливочное масло – 70 г

Сахарная пудра – 440 г

Творог (9 %) – 300 г

Сливки

Крахмал

Приготовление:

Стручок ванили измельчить в блендере или кофемолке. Молоко и сливки влить в кастрюлю, добавить 50 г сахара, 1/4 ч. л. измельченной ванили, 25 г предварительно размягченного сливочного масла и на маленьком огне довести до кипения. Яйцо и желток соединить с 50 г сахара и взбить блендером с насадкой-венчиком в пышную массу, затем, продолжая взбивать, в два приема всыпать муку. Непрерывно взбивая на маленькой скорости, влить в яичную массу молоко со сливками так, чтобы получилось жидкое тесто. Влить ром, перемешать тесто и дать ему отдохнуть не менее 4 часов. Формочки для канеле смазать оставшимся сливочным маслом, посыпать дно и боковые стенки оставшимся сахаром и разлить в них тесто. Духовку предварительно разогреть до 240 °С. Выпекать десерт в разогретой духовке 15 минут.

Приготовление крема:

Соединить сливочное масло, ванильный экстракт и творог. Перемешать. С помощью миксера взбить смесь до приобретения пышной и однородной массы. Миксер сменить на ложку и, добавляя малыми порциями сахарную пудру, хорошо перемешать. Взбивать около 2-3 минут.

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Полезные советы:

Если Канеле получились суховатые, сварите сироп из сахара, ванильного сахара и воды. Затем с помощью шприца с иглой введите его в десерт. Для создания хрустящей карамельной корочки формочки нужно смазать сливочным маслом, дно и боковые стенки посыпать сахаром. Затем выпекайте десерт еще 5 минут. Если творожный крем вышел жидковатым, добавьте в него сливки и крахмал, после чего тщательно размешайте до густой консистенции.

Смотрите в нашем видео, как Сергей Калинин спасал неправильно приготовленный десерт Канеле!

Video: Французский десерт «Канеле»: рецепт приготовления Французский десерт Канеле готовить не просто, но оно того стоит. Читайте пошаговый рецепт Канеле и как избежать ошибок в приготовлении