Французский десерт «Канеле»: рецепт приготовления
02.02.2021
Французский десерт «Канеле» обладает нежным восхитительным вкусом. Приготовить его не так и просто, но результат стоит всех приложенных усилий. Сергей Калинин делится советами, как приготовить десерт «Канеле», не допустив при этом самых распространенных ошибок. Пошаговый рецепт французского десерта в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Мука — 70 г
- Сахар — 120 г
- Сливочное масло — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Яичный желток — 1 шт.
- Молоко — 200 мл
- Сливки — 50 мл
- Ром — 2 ч. л.
- Ваниль в стручках
Для корочки:
- Сливочное масло
- Сахар – 100 г
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Для сиропа:
- Сахар – 300 г
- Вод – 250 мл
- Ванильный сахар – 5 г
Для творожного крема:
- Сливочное масло – 70 г
- Сахарная пудра – 440 г
- Творог (9 %) – 300 г
- Сливки
- Крахмал
Приготовление:
- Стручок ванили измельчить в блендере или кофемолке.
- Молоко и сливки влить в кастрюлю, добавить 50 г сахара, 1/4 ч. л. измельченной ванили, 25 г предварительно размягченного сливочного масла и на маленьком огне довести до кипения.
- Яйцо и желток соединить с 50 г сахара и взбить блендером с насадкой-венчиком в пышную массу, затем, продолжая взбивать, в два приема всыпать муку.
- Непрерывно взбивая на маленькой скорости, влить в яичную массу молоко со сливками так, чтобы получилось жидкое тесто.
- Влить ром, перемешать тесто и дать ему отдохнуть не менее 4 часов.
- Формочки для канеле смазать оставшимся сливочным маслом, посыпать дно и боковые стенки оставшимся сахаром и разлить в них тесто.
- Духовку предварительно разогреть до 240 °С. Выпекать десерт в разогретой духовке 15 минут.
Приготовление крема:
- Соединить сливочное масло, ванильный экстракт и творог. Перемешать.
- С помощью миксера взбить смесь до приобретения пышной и однородной массы.
- Миксер сменить на ложку и, добавляя малыми порциями сахарную пудру, хорошо перемешать. Взбивать около 2-3 минут.
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Полезные советы:
- Если Канеле получились суховатые, сварите сироп из сахара, ванильного сахара и воды. Затем с помощью шприца с иглой введите его в десерт.
- Для создания хрустящей карамельной корочки формочки нужно смазать сливочным маслом, дно и боковые стенки посыпать сахаром. Затем выпекайте десерт еще 5 минут.
- Если творожный крем вышел жидковатым, добавьте в него сливки и крахмал, после чего тщательно размешайте до густой консистенции.
Смотрите в нашем видео, как Сергей Калинин спасал неправильно приготовленный десерт Канеле!
Video: Французский десерт «Канеле»: рецепт приготовления
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