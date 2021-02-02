Французький десерт «Канеле» має ніжний чудовий смак. Приготувати його не так і просто, але результат вартий усіх докладених зусиль. Сергій Калінін ділиться порадами, як приготувати десерт «Канеле», не допустивши при цьому найпоширеніших помилок. Покроковий рецепт французького десерту в нашому матеріалі.

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Складові:

Борошно – 70 г

Цукор – 120 г

Вершкове масло – 50 г

Яйце – 1 шт.

Яєчний жовток – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Вершки – 50 мл

Ром – 2 ч. л.

Ваніль в стручках

Для скоринки:

Вершкове масло

Цукор – 100 г

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Для сиропу:

Цукор -300 г

Вода -250 мл

Ванільний цукор – 5 г

Для сирного крему:

Вершкове масло – 70 г

Цукрова пудра – 440 г

Сир (9%) – 300 г

Вершки

Крохмаль

Приготування:

Стручок ванілі подрібнити в блендері або кавомолці. Молоко та вершки влити в каструлю, додати 50 грамів цукру, 1/4 ч. л. подрібненої ванілі, 25 грамів попередньо розм’якшеного вершкового масла та на маленькому вогні довести до кипіння. Яйце й жовток з’єднати з 50 грамами цукру та збити блендером з насадкою-вінчиком в пишну масу, потім, продовжуючи збивати, двічі підсипати борошно. Безперервно збиваючи на маленькій швидкості, влити в яєчну масу молоко з вершками так, щоб вийшло рідке тісто. Влити ром, перемішати тісто й дати йому відпочити не менше 4 годин. Форми для канеле змастити вершковим маслом, посипати дно та бічні стінки цукром та розлити в них тісто. Духовку попередньо розігріти до 240 °С. Випікати десерт в розігрітій духовці 15 хвилин.

Приготування крему:

З’єднати вершкове масло, ванільний екстракт і сир. Перемішати. За допомогою міксера збивати суміш до утворення пишної, однорідної маси. Міксер змінити на ложку й, додаючи малими порціями цукрову пудру, добре перемішати. Збивати близько 2-3 хвилин.

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Корисні поради:

Якщо Канеле вийшли сухуваті, зваріть сироп з цукру, ванільного цукру та води. Потім за допомогою шприца з голкою введіть його в десерт. Для створення хрусткої карамельної скоринки формочки потрібно змастити вершковим маслом, дно та бічні стінки посипати цукром. Потім випікайте десерт ще 5 хвилин. Якщо сирний крем вийшов рідкуватим, додайте в нього вершки та крохмаль, після чого ретельно розмішайте до густої консистенції.

Дивіться в нашому відео, як Сергій Калінін рятував неправильно приготований десерт Канеле!

Video: Французький десерт «Канеле»: рецепт приготування Французький десерт Канеле готувати не просто, але воно того варте. Читайте покроковий рецепт Канеле та як уникнути помилок в приготуванні