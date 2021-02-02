Французький десерт «Канеле»: рецепт приготування
02.02.2021
Французький десерт «Канеле» має ніжний чудовий смак. Приготувати його не так і просто, але результат вартий усіх докладених зусиль. Сергій Калінін ділиться порадами, як приготувати десерт «Канеле», не допустивши при цьому найпоширеніших помилок. Покроковий рецепт французького десерту в нашому матеріалі.
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Складові:
- Борошно – 70 г
- Цукор – 120 г
- Вершкове масло – 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Яєчний жовток – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Вершки – 50 мл
- Ром – 2 ч. л.
- Ваніль в стручках
Для скоринки:
- Вершкове масло
- Цукор – 100 г
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Для сиропу:
- Цукор -300 г
- Вода -250 мл
- Ванільний цукор – 5 г
Для сирного крему:
- Вершкове масло – 70 г
- Цукрова пудра – 440 г
- Сир (9%) – 300 г
- Вершки
- Крохмаль
Приготування:
- Стручок ванілі подрібнити в блендері або кавомолці.
- Молоко та вершки влити в каструлю, додати 50 грамів цукру, 1/4 ч. л. подрібненої ванілі, 25 грамів попередньо розм’якшеного вершкового масла та на маленькому вогні довести до кипіння.
- Яйце й жовток з’єднати з 50 грамами цукру та збити блендером з насадкою-вінчиком в пишну масу, потім, продовжуючи збивати, двічі підсипати борошно.
- Безперервно збиваючи на маленькій швидкості, влити в яєчну масу молоко з вершками так, щоб вийшло рідке тісто.
- Влити ром, перемішати тісто й дати йому відпочити не менше 4 годин.
- Форми для канеле змастити вершковим маслом, посипати дно та бічні стінки цукром та розлити в них тісто.
- Духовку попередньо розігріти до 240 °С. Випікати десерт в розігрітій духовці 15 хвилин.
Приготування крему:
- З’єднати вершкове масло, ванільний екстракт і сир. Перемішати.
- За допомогою міксера збивати суміш до утворення пишної, однорідної маси.
- Міксер змінити на ложку й, додаючи малими порціями цукрову пудру, добре перемішати. Збивати близько 2-3 хвилин.
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Корисні поради:
- Якщо Канеле вийшли сухуваті, зваріть сироп з цукру, ванільного цукру та води. Потім за допомогою шприца з голкою введіть його в десерт.
- Для створення хрусткої карамельної скоринки формочки потрібно змастити вершковим маслом, дно та бічні стінки посипати цукром. Потім випікайте десерт ще 5 хвилин.
- Якщо сирний крем вийшов рідкуватим, додайте в нього вершки та крохмаль, після чого ретельно розмішайте до густої консистенції.
Дивіться в нашому відео, як Сергій Калінін рятував неправильно приготований десерт Канеле!
Video: Французький десерт «Канеле»: рецепт приготування
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