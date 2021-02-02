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Французький десерт «Канеле»: рецепт приготування

02.02.2021

Французький десерт «Канеле» має ніжний чудовий смак. Приготувати його не так і просто, але результат вартий усіх докладених зусиль. Сергій Калінін ділиться порадами, як приготувати десерт «Канеле», не допустивши при цьому найпоширеніших помилок. Покроковий рецепт французького десерту в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Борошно – 70 г
  • Цукор – 120 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Яєчний жовток – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Вершки – 50 мл
  • Ром – 2 ч. л.
  • Ваніль в стручках

Для скоринки:

  • Вершкове масло
  • Цукор – 100 г

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Для сиропу:

  • Цукор -300 г
  • Вода -250 мл
  • Ванільний цукор – 5 г

501289340Для сирного крему:

  • Вершкове масло – 70 г
  • Цукрова пудра – 440 г
  • Сир (9%) – 300 г
  • Вершки
  • Крохмаль

Приготування:

  1. Стручок ванілі подрібнити в блендері або кавомолці.
  2. Молоко та вершки влити в каструлю, додати 50 грамів цукру, 1/4 ч. л. подрібненої ванілі, 25 грамів попередньо розм’якшеного вершкового масла та на маленькому вогні довести до кипіння.
  3. Яйце й жовток з’єднати з 50 грамами цукру та збити блендером з насадкою-вінчиком в пишну масу, потім, продовжуючи збивати, двічі підсипати борошно.
  4. Безперервно збиваючи на маленькій швидкості, влити в яєчну масу молоко з вершками так, щоб вийшло рідке тісто.
  5. Влити ром, перемішати тісто й дати йому відпочити не менше 4 годин.iStock-598175450
  6. Форми для канеле змастити вершковим маслом, посипати дно та бічні стінки цукром та розлити в них тісто.
  7. Духовку попередньо розігріти до 240 °С. Випікати десерт в розігрітій духовці 15 хвилин.

Приготування крему:

  1. З’єднати вершкове масло, ванільний екстракт і сир. Перемішати.
  2. За допомогою міксера збивати суміш до утворення пишної, однорідної маси.
  3. Міксер змінити на ложку й, додаючи малими порціями цукрову пудру, добре перемішати. Збивати близько 2-3 хвилин.

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Корисні поради:

  1. Якщо Канеле вийшли сухуваті, зваріть сироп з цукру, ванільного цукру та води. Потім за допомогою шприца з голкою введіть його в десерт.
  2. Для створення хрусткої карамельної скоринки формочки потрібно змастити вершковим маслом, дно та бічні стінки посипати цукром. Потім випікайте десерт ще 5 хвилин.
  3. Якщо сирний крем вийшов рідкуватим, додайте в нього вершки та крохмаль, після чого ретельно розмішайте до густої консистенції.

Дивіться в нашому відео, як Сергій Калінін рятував неправильно приготований десерт Канеле!

Video: Французький десерт «Канеле»: рецепт приготування

Французький десерт Канеле готувати не просто, але воно того варте. Читайте покроковий рецепт Канеле та як уникнути помилок в приготуванні

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