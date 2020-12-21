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Курица, запеченная с тыквой: рецепт пошаговый

21.12.2020

В студии «Все буде добре» кулинар Микаэль Ароян помог Розе Аль-Намри спасти переваренную и пресную на вкус курицу, приготовив ее в тыкве. Блюдо получилось невероятно вкусным! Подробный рецепт курицы в тыкве – в материале.

курица запеченная в тыкве

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Ингредиенты для блюда:

  • Тыква мускатная (1–3 кг)
  • Картофель (в зависимости от размера тыквы: если тыква весом 1 кг – 2 шт., если 3 кг – 5 шт.)
  • Лук – ½ шт.
  • Куриные голени – 5–6 шт.
  • Чернослив – 4–5 шт.
  • Маринованные грибы – 150 г
  • Виноград киш-миш – 200 г
  • Мускатный орех (на кончике ножа)
  • Перец чили – 1 шт.
  • Кинза, укроп по вкусу

Для маринада:

  • Бальзамический уксус (или вино) – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мед – 1 ст. л.
  • Соль, перец
  • Лимон – ½ шт.

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Способ приготовления:

  1. Аккуратно вырезать «крышку» из тыквы.
  2. Очистить тыкву от семян.
  3. Почистить картофель, нарезать его на четвертинки.
  4. Куриные голени очистить от кожуры и отрезать хрящи.
  5. Приготовить маринад, смешав оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, ложку меда, выжатый сок лимона, чеснок, перец, соль.
  6. Смазать тыкву внутри маринадом.
  7. Положить в тыкву картофель.
  8. Половину луковицы нарезать соломкой и вместе с маринованными грибами и черносливом добавить в тыкву.
  9. Посыпать овощи нарезанными укропом, кинзой, натертым мускатным орехом и виноградинками.
  10. Полить овощи частью маринада.
  11. Добавить в овощи перец чили.
  12. Выложить на овощи курицу и полить все остатками маринада.
  13. Закрыть блюдо тыквенной «крышкой» и поставить в печь, разогретую до t 190 °С.
  14. Выпекать час.
  15. За 20 мин. до конца приготовления «крышку» открыть, иначе тыква выйдет разваренной.

 

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