В студии «Все буде добре» кулинар Микаэль Ароян помог Розе Аль-Намри спасти переваренную и пресную на вкус курицу, приготовив ее в тыкве. Блюдо получилось невероятно вкусным! Подробный рецепт курицы в тыкве – в материале.

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Ингредиенты для блюда:

Тыква мускатная (1–3 кг)

Картофель (в зависимости от размера тыквы: если тыква весом 1 кг – 2 шт., если 3 кг – 5 шт.)

Лук – ½ шт.

Куриные голени – 5–6 шт.

Чернослив – 4–5 шт.

Маринованные грибы – 150 г

Виноград киш-миш – 200 г

Мускатный орех (на кончике ножа)

Перец чили – 1 шт.

Кинза, укроп по вкусу

Для маринада:

Бальзамический уксус (или вино) – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Мед – 1 ст. л.

Соль, перец

Лимон – ½ шт.

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Способ приготовления:

Аккуратно вырезать «крышку» из тыквы. Очистить тыкву от семян. Почистить картофель, нарезать его на четвертинки. Куриные голени очистить от кожуры и отрезать хрящи. Приготовить маринад, смешав оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, ложку меда, выжатый сок лимона, чеснок, перец, соль. Смазать тыкву внутри маринадом. Положить в тыкву картофель. Половину луковицы нарезать соломкой и вместе с маринованными грибами и черносливом добавить в тыкву. Посыпать овощи нарезанными укропом, кинзой, натертым мускатным орехом и виноградинками. Полить овощи частью маринада. Добавить в овощи перец чили. Выложить на овощи курицу и полить все остатками маринада. Закрыть блюдо тыквенной «крышкой» и поставить в печь, разогретую до t 190 °С. Выпекать час. За 20 мин. до конца приготовления «крышку» открыть, иначе тыква выйдет разваренной.