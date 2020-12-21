Курица, запеченная с тыквой: рецепт пошаговый
21.12.2020
В студии «Все буде добре» кулинар Микаэль Ароян помог Розе Аль-Намри спасти переваренную и пресную на вкус курицу, приготовив ее в тыкве. Блюдо получилось невероятно вкусным! Подробный рецепт курицы в тыкве – в материале.
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Ингредиенты для блюда:
- Тыква мускатная (1–3 кг)
- Картофель (в зависимости от размера тыквы: если тыква весом 1 кг – 2 шт., если 3 кг – 5 шт.)
- Лук – ½ шт.
- Куриные голени – 5–6 шт.
- Чернослив – 4–5 шт.
- Маринованные грибы – 150 г
- Виноград киш-миш – 200 г
- Мускатный орех (на кончике ножа)
- Перец чили – 1 шт.
- Кинза, укроп по вкусу
Для маринада:
- Бальзамический уксус (или вино) – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Мед – 1 ст. л.
- Соль, перец
- Лимон – ½ шт.
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Способ приготовления:
- Аккуратно вырезать «крышку» из тыквы.
- Очистить тыкву от семян.
- Почистить картофель, нарезать его на четвертинки.
- Куриные голени очистить от кожуры и отрезать хрящи.
- Приготовить маринад, смешав оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, ложку меда, выжатый сок лимона, чеснок, перец, соль.
- Смазать тыкву внутри маринадом.
- Положить в тыкву картофель.
- Половину луковицы нарезать соломкой и вместе с маринованными грибами и черносливом добавить в тыкву.
- Посыпать овощи нарезанными укропом, кинзой, натертым мускатным орехом и виноградинками.
- Полить овощи частью маринада.
- Добавить в овощи перец чили.
- Выложить на овощи курицу и полить все остатками маринада.
- Закрыть блюдо тыквенной «крышкой» и поставить в печь, разогретую до t 190 °С.
- Выпекать час.
- За 20 мин. до конца приготовления «крышку» открыть, иначе тыква выйдет разваренной.
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