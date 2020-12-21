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Курка, запечена з гарбузом: рецепт покроковий

21.12.2020

У студії «Все буде добре» кулінар Мікаель Ароян допоміг Розі Аль-Намрі врятувати переварену і прісну на смак курку, приготувавши її у гарбузі. Страва вийшла неймовірно смачною! Детальний рецепт курки в гарбузі – у матеріалі.

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Інгредієнти для основної страви:

  • Гарбуз мускатний ( 1–3 кг)
  • Картопля (залежно від розміру гарбуза: якщо гарбуз вагою 1 кг – 2 шт., якщо 3 кг – 5 шт.)
  • Цибуля – ½ шт.  
  • Курячі гомілки – 5–6 шт.
  • Чорнослив – 4–5 шт.
  • Мариновані гриби – 150 г
  • Виноград киш-миш – 200 г
  • Мускатний горіх (на кінчику ножа)
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Кінза, кріп до смаку

Для маринаду:

  • Бальзамічний оцет (або вино) – 1 ст. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Часник – 2 зубчики
  • Мед – 1 ст. л.
  • Сіль, перець
  • Лимон – ½ шт.

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Спосіб приготування:

  1. Акуратно вирізати «кришку» з гарбуза.
  2. Очистити гарбуз від насіння.
  3. Почистити картоплю, нарізати її на четвертинки.
  4. Курячі гомілки очистити від шкірки і відрізати хрящі.
  5. Приготувати маринад, змішавши оливкову олію, бальзамічний оцет, соєвий соус, ложку меду, вичавлений сік лимона, часник, перець, сіль.
  6. Змастити гарбуз всередині маринадом.
  7. Покласти в гарбуз картоплю.
  8. Половину цибулини нарізати соломкою і разом з маринованими грибами та чорносливом додати в гарбуз.
  9. Посипати овочі нарізаними кропом, кінзою, натертим мускатним горіхом і виноградинками.
  10. Полити овочі частиною маринаду.
  11. Додати в овочі перець чилі.
  12. Викласти на овочі курку й полити все залишками маринаду.
  13. Закрити страву гарбузовою «кришкою» і поставити в піч, розігріту до t 190 °С.
    Випікати годину.  
  14. За 20 хв. до кінця приготування «кришку» відкрити, інакше гарбуз вийде на смак розвареним.

 

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