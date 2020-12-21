У студії «Все буде добре» кулінар Мікаель Ароян допоміг Розі Аль-Намрі врятувати переварену і прісну на смак курку, приготувавши її у гарбузі. Страва вийшла неймовірно смачною! Детальний рецепт курки в гарбузі – у матеріалі.

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Інгредієнти для основної страви:

Гарбуз мускатний ( 1–3 кг)

Картопля (залежно від розміру гарбуза: якщо гарбуз вагою 1 кг – 2 шт., якщо 3 кг – 5 шт.)

Цибуля – ½ шт.

Курячі гомілки – 5–6 шт.

Чорнослив – 4–5 шт.

Мариновані гриби – 150 г

Виноград киш-миш – 200 г

Мускатний горіх (на кінчику ножа)

Перець чилі – 1 шт.

Кінза, кріп до смаку

Для маринаду:

Бальзамічний оцет (або вино) – 1 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Часник – 2 зубчики

Мед – 1 ст. л.

Сіль, перець

Лимон – ½ шт.

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Спосіб приготування:

Акуратно вирізати «кришку» з гарбуза. Очистити гарбуз від насіння. Почистити картоплю, нарізати її на четвертинки. Курячі гомілки очистити від шкірки і відрізати хрящі. Приготувати маринад, змішавши оливкову олію, бальзамічний оцет, соєвий соус, ложку меду, вичавлений сік лимона, часник, перець, сіль. Змастити гарбуз всередині маринадом. Покласти в гарбуз картоплю. Половину цибулини нарізати соломкою і разом з маринованими грибами та чорносливом додати в гарбуз. Посипати овочі нарізаними кропом, кінзою, натертим мускатним горіхом і виноградинками. Полити овочі частиною маринаду. Додати в овочі перець чилі. Викласти на овочі курку й полити все залишками маринаду. Закрити страву гарбузовою «кришкою» і поставити в піч, розігріту до t 190 °С.

Випікати годину. За 20 хв. до кінця приготування «кришку» відкрити, інакше гарбуз вийде на смак розвареним.

