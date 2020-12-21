Курка, запечена з гарбузом: рецепт покроковий
21.12.2020
У студії «Все буде добре» кулінар Мікаель Ароян допоміг Розі Аль-Намрі врятувати переварену і прісну на смак курку, приготувавши її у гарбузі. Страва вийшла неймовірно смачною! Детальний рецепт курки в гарбузі – у матеріалі.
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Інгредієнти для основної страви:
- Гарбуз мускатний ( 1–3 кг)
- Картопля (залежно від розміру гарбуза: якщо гарбуз вагою 1 кг – 2 шт., якщо 3 кг – 5 шт.)
- Цибуля – ½ шт.
- Курячі гомілки – 5–6 шт.
- Чорнослив – 4–5 шт.
- Мариновані гриби – 150 г
- Виноград киш-миш – 200 г
- Мускатний горіх (на кінчику ножа)
- Перець чилі – 1 шт.
- Кінза, кріп до смаку
Для маринаду:
- Бальзамічний оцет (або вино) – 1 ст. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Часник – 2 зубчики
- Мед – 1 ст. л.
- Сіль, перець
- Лимон – ½ шт.
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Спосіб приготування:
- Акуратно вирізати «кришку» з гарбуза.
- Очистити гарбуз від насіння.
- Почистити картоплю, нарізати її на четвертинки.
- Курячі гомілки очистити від шкірки і відрізати хрящі.
- Приготувати маринад, змішавши оливкову олію, бальзамічний оцет, соєвий соус, ложку меду, вичавлений сік лимона, часник, перець, сіль.
- Змастити гарбуз всередині маринадом.
- Покласти в гарбуз картоплю.
- Половину цибулини нарізати соломкою і разом з маринованими грибами та чорносливом додати в гарбуз.
- Посипати овочі нарізаними кропом, кінзою, натертим мускатним горіхом і виноградинками.
- Полити овочі частиною маринаду.
- Додати в овочі перець чилі.
- Викласти на овочі курку й полити все залишками маринаду.
- Закрити страву гарбузовою «кришкою» і поставити в піч, розігріту до t 190 °С.
Випікати годину.
- За 20 хв. до кінця приготування «кришку» відкрити, інакше гарбуз вийде на смак розвареним.
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