Как правильно выбрать одежду в секонд-хенде, нам расскажет Лиза Глинская. Сегодня кулинарный эксперт делится секретами выбора качественной и красивой одежды. Узнайте, как стильно одеваться в секонд-хенде, в нашем материале!

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Секрет №1. Всегда спрашивайте у продавца, из какой страны «приехали» вещи. Например, британцы регулярно избавляются от лишних вещей. А вот немцы наоборот – занашивают вещи. Если завоз из Франции – есть вероятность найти эксклюзивные вещи. А итальянцы покупают много одежды, но не успевают носить, поэтому отдают ее в больших количествах.

Секрет №2. Лучше всего покупать вещи в первый день завоза либо в последний. В первый день больше шансов найти хорошие вещи, а в последний можно получить максимальные скидки – до 80%.

Секрет №3. Покупайте вещи на секонд-хенде в конце сезона. Например, летние вещи лучше всего приобрести осенью, когда люди избавляются от легкой одежды и заменяют ее свитерами. Аналогично зимнюю одежду лучше покупать весной. Так вы сможете найти более новую вещь.

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Секрет №4. Когда выбираете одежду, всегда смотрите на вшитые бирки. Если верхняя вшитая бирка застиранная или затертая – вещь часто носили и стирали.

Секрет №5. Внимательно осмотрите швы. Строчка обязательно должна быть ровной. Если она кривая или есть пробелы между стежками, велика вероятность того, что нитка порвется после стирки

Секрет №6. Обратите внимание, как пришиты пуговицы. Если они пришиты вручную, значит, вещь ручной работы. Если на вещи есть кнопки, то они должны быть с фирменной надписью или логотипом. Это подтверждает, что перед вами действительно брендовая вещь.

Video: Как выбрать одежду в секонд-хенде и выглядеть стильно Как выбрать одежду в секонд-хенде? На развалах секондов есть много брендовых и очень качественных вещей. Лиза Глинская открывает 6 секретов, как выбрать одежду в секонд-хенде и выглядеть стильно и красиво