Як правильно вибрати одяг в секонд-хенді, розповість Ліза Глинська. Сьогодні кулінарний експерт ділиться секретами вибору якісного та красивого одягу. Дізнайтеся, як стильно одягатися в секонд-хенді, в нашому матеріалі!

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Секрет №1. Завжди запитуйте у продавця, з якої країни «приїхали» речі. Наприклад, британці регулярно позбавляються від зайвого одягу. А ось німці навпаки – заношують речі. Якщо завіз із Франції – є ймовірність знайти ексклюзив. А італійці купують багато одягу, але не встигають носити, тому здають його у великих кількостях.

Секрет №2. Найкраще купувати речі в перший день завозу або в останній. У перший день більше шансів знайти хороші речі, а в останній можна отримати максимальні знижки – до 80%.

Секрет №3. Купуйте речі на секонд-хенді в кінці сезону. Наприклад, літні речі найкраще придбати восени, коли люди позбавляються легкого одягу та замінюють його светрами. Аналогічно зимовий одяг краще купувати навесні. Так ви зможете знайти новішу річ.

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Секрет №4. Коли вибираєте одяг, завжди дивіться на вшиті ярлики. Якщо верхній вшитий ярлик запраний або затертий – річ часто носили та прали.

Секрет №5. Уважно огляньте шви. Він обов’язково повинен бути рівним. Якщо він кривий або є прогалини між стібками, велика ймовірність того, що нитка порветься після прання.

Секрет №6. Зверніть увагу на те, як пришиті ґудзики. Якщо вони пришиті вручну, то річ ручної роботи. Якщо на речі є кнопки, то вони мають бути з фірмовим написом або логотипом. Це підтверджує, що перед вами дійсно брендова річ.

Video: Як підібрати святковий образ в секонд-хенді: секрети Лізи Глинської Як вибрати одяг в секонд-хенді? На розкладках секондів є багато брендових і дуже якісних речей. Ліза Глинська відкриває 6 секретів, як вибрати одяг в секонд-хенді і виглядати стильно і красиво