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Куриные маффины с брокколи: рецепт пошагово

08.10.2020

Шесть горячих поклонниц Олега Винника ведут борьбу за фотосессию с кумиром. Сегодня он хотел выбрать 2 блюда, но правила конкурса не позволили этого сделать. Хотя куриные маффины не победили, но все равно поразили Олега. Подробнее о том, как приготовить куриные маффины с брокколи, читайте в нашем материале.

куриные маффины

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Важно знать! Калорийность куриных маффинов на 100 г всего 85 ккал.

Ингредиенты:

  • Фарш из куриного филе 500 г
  • Лук 1 шт.
  • Яйца 1 шт.
  • Брокколи 70 г
  • Сыр 50 г
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Луковицу мелко нарезать, соединить с фаршем и яйцом.
  2. Распределить фарш по форме (можно в одну большую). Внутрь поместить по несколько соцветий брокколи (можно не размораживать).
  3. Сыр нарезать мелкими кубиками и выложить сверху.
  4. Запекать в духовке при температуре 200 °С примерно 1 час.

Секреты приготовления от героини:

  1. Мелко нарезать лук. Таким образом в куриный фарш просачивается много сока лука, и это делает блюдо более ароматным.
  2. Вложить внутрь маффинов брокколи  это придаст пользы. А если его разрезать, то он будет выглядеть так, будто внутри растет дерево.
  3. Нарезать сыр мелкими кубиками. Он при плавлении соединит блюдо и мафин не будет распадаться.

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