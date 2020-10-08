Куриные маффины с брокколи: рецепт пошагово
08.10.2020
Шесть горячих поклонниц Олега Винника ведут борьбу за фотосессию с кумиром. Сегодня он хотел выбрать 2 блюда, но правила конкурса не позволили этого сделать. Хотя куриные маффины не победили, но все равно поразили Олега. Подробнее о том, как приготовить куриные маффины с брокколи, читайте в нашем материале.
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Важно знать! Калорийность куриных маффинов на 100 г всего 85 ккал.
Ингредиенты:
- Фарш из куриного филе – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Брокколи – 70 г
- Сыр – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Луковицу мелко нарезать, соединить с фаршем и яйцом.
- Распределить фарш по форме (можно в одну большую). Внутрь поместить по несколько соцветий брокколи (можно не размораживать).
- Сыр нарезать мелкими кубиками и выложить сверху.
- Запекать в духовке при температуре 200 °С примерно 1 час.
Секреты приготовления от героини:
- Мелко нарезать лук. Таким образом в куриный фарш просачивается много сока лука, и это делает блюдо более ароматным.
- Вложить внутрь маффинов брокколи – это придаст пользы. А если его разрезать, то он будет выглядеть так, будто внутри растет дерево.
- Нарезать сыр мелкими кубиками. Он при плавлении соединит блюдо и мафин не будет распадаться.
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