Шесть горячих поклонниц Олега Винника ведут борьбу за фотосессию с кумиром. Сегодня он хотел выбрать 2 блюда, но правила конкурса не позволили этого сделать. Хотя куриные маффины не победили, но все равно поразили Олега. Подробнее о том, как приготовить куриные маффины с брокколи, читайте в нашем материале.

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Важно знать! Калорийность куриных маффинов на 100 г всего 85 ккал.

Ингредиенты:

Фарш из куриного филе – 500 г

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Брокколи – 70 г

Сыр – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Луковицу мелко нарезать, соединить с фаршем и яйцом. Распределить фарш по форме (можно в одну большую). Внутрь поместить по несколько соцветий брокколи (можно не размораживать). Сыр нарезать мелкими кубиками и выложить сверху. Запекать в духовке при температуре 200 °С примерно 1 час.

Секреты приготовления от героини:

Мелко нарезать лук. Таким образом в куриный фарш просачивается много сока лука, и это делает блюдо более ароматным. Вложить внутрь маффинов брокколи – это придаст пользы. А если его разрезать, то он будет выглядеть так, будто внутри растет дерево. Нарезать сыр мелкими кубиками. Он при плавлении соединит блюдо и мафин не будет распадаться.

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