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Курячі мафіни з броколі: рецепт покроково

08.10.2020

Шість палких шанувальниць Олега Винника боротимуться за фотосесію з кумиром. Сьогодні він хотів обрати 2 страви, але правила конкурсу не дозволили цього зробити. Хоч курячі мафіни не перемогли, але все одно вразили Олега. Детальніше про те, як приготувати курячі мафіни з броколі, читайте в нашому матеріалі.

куриные маффины

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Важливо знати! Калорійність курячих мафінів на 100 г усього 85 ккал.

Інгредієнти:

  • Фарш з курячого філе – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яйця – 1 шт.
  • Броколі – 70 г
  • Сир – 50 г
  • Сіль, перець – за смаком

Приготування:

  1. Цибулину дрібно нарізати, з’єднати з фаршем і яйцем.
  2. Розподілити фарш у форми (можна в одну велику). Всередину помістити по кілька суцвіть броколі (можна не розморожувати).
  3. Сир нарізати дрібними кубиками і викласти зверху.
  4. Запікати в духовці за температури 200 °С приблизно 1 годину.

Секрети приготування від героїні:

  1. Дрібно нарізати цибулю. Таким чином у курячий фарш просочується багато соку цибулі, і це робить страву більш ароматною.
  2. Вкласти в середину мафіна броколі – це додасть користі. А якщо його розрізати, то він буде виглядати, наче всередині росте  деревце.
  3. Нарізати сир дрібними кубиками. Він при плавленні з’єднає страву і мафін не буде розпадатись.

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