Шість палких шанувальниць Олега Винника боротимуться за фотосесію з кумиром. Сьогодні він хотів обрати 2 страви, але правила конкурсу не дозволили цього зробити. Хоч курячі мафіни не перемогли, але все одно вразили Олега. Детальніше про те, як приготувати курячі мафіни з броколі, читайте в нашому матеріалі.

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Важливо знати! Калорійність курячих мафінів на 100 г усього 85 ккал.

Інгредієнти:

Фарш з курячого філе – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Яйця – 1 шт.

Броколі – 70 г

Сир – 50 г

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

Цибулину дрібно нарізати, з’єднати з фаршем і яйцем. Розподілити фарш у форми (можна в одну велику). Всередину помістити по кілька суцвіть броколі (можна не розморожувати). Сир нарізати дрібними кубиками і викласти зверху. Запікати в духовці за температури 200 ° С приблизно 1 годину.

Секрети приготування від героїні:

Дрібно нарізати цибулю. Таким чином у курячий фарш просочується багато соку цибулі, і це робить страву більш ароматною. Вкласти в середину мафіна броколі – це додасть користі. А якщо його розрізати, то він буде виглядати, наче всередині росте деревце. Нарізати сир дрібними кубиками. Він при плавленні з’єднає страву і мафін не буде розпадатись.

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