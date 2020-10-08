Курячі мафіни з броколі: рецепт покроково
08.10.2020
Шість палких шанувальниць Олега Винника боротимуться за фотосесію з кумиром. Сьогодні він хотів обрати 2 страви, але правила конкурсу не дозволили цього зробити. Хоч курячі мафіни не перемогли, але все одно вразили Олега. Детальніше про те, як приготувати курячі мафіни з броколі, читайте в нашому матеріалі.
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Важливо знати! Калорійність курячих мафінів на 100 г усього 85 ккал.
Інгредієнти:
- Фарш з курячого філе – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Яйця – 1 шт.
- Броколі – 70 г
- Сир – 50 г
- Сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Цибулину дрібно нарізати, з’єднати з фаршем і яйцем.
- Розподілити фарш у форми (можна в одну велику). Всередину помістити по кілька суцвіть броколі (можна не розморожувати).
- Сир нарізати дрібними кубиками і викласти зверху.
- Запікати в духовці за температури 200 °С приблизно 1 годину.
Секрети приготування від героїні:
- Дрібно нарізати цибулю. Таким чином у курячий фарш просочується багато соку цибулі, і це робить страву більш ароматною.
- Вкласти в середину мафіна броколі – це додасть користі. А якщо його розрізати, то він буде виглядати, наче всередині росте деревце.
- Нарізати сир дрібними кубиками. Він при плавленні з’єднає страву і мафін не буде розпадатись.
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