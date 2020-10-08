Что приготовить из облепихи? Эта чудо-ягода обладает невероятным количеством полезных свойств и станет настоящим спасением от простуды. Для вас редакция сайта STB.UА подготовила пять простых и вкусных рецептов, которые станут палочкой-выручалочкой в холодное время года. Чем особенна эта ягода и как приготовить облепиху, узнайте в нашем материале!

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Чудо-ягода облепиха родом из далеких восточных краев. Изначально она росла в Монголии и Китае. На сегодняшний день облепиху можно встретить во многих уголках мира.

Целебные свойства ягоды высоко ценятся в Тибете. Для лечения и изготовления лекарств в тибетской медицине используют не только плоды, а и листья, цветки и даже корни растения! А древние греки облепиховой настойкой лечили лошадей и раненых воинов.

Плоды облепихи содержат полный состав омега-кислот, а также около 200 полезных для человека биологических соединений. Из этого следует, что облепиха является одним из самых полезных растений на нашей планете. Она способна исцелять респираторные заболевания, болезни легких, восстанавливать функции щитовидной железы и нормализовать работу пищеварительной системы.

Возьмите себе на заметку эти пять простых рецептов, и вы забудете о простуде!

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Рецепт сока облепихи с мякотью

Ингредиенты:

5,5 кг ягод облепихи

1,5 кг сахара

2 л воды

Приготовление сока облепихи с мякотью:

Для начала промойте ягоды облепихи в теплой воде. Затем бланшируйте их в кипятке примерно 3 мин. Полученную смесь протрите через сито из нержавеющей стали. Если такого дома не имеется, воспользуйтесь волосяным ситом. Приготовьте сахарный сироп и добавьте его к остальным ингредиентам. Разлейте сок по банкам, затем займитесь пастеризацией. После пастеризации сразу закатывайте банки.

Рецепт компота из облепихи

Ингредиенты:

1 кг ягод облепихи

1 кг сахара

1,2 л воды

Выбирайте для компота твердые, еще не до конца созревшие ягоды.

Приготовление компота из облепихи:

Хорошо промойте ягоды в теплой воде, затем обсушите их. Засыпьте сухую облепиху в теплые стерилизованные банки. Приготовьте сахарный сироп. Залейте ягоды горячим сиропом и пастеризуйте при температуре 90 °C. Банки объемом 0,5 л нужно пастеризовать 10 мин., 1 л – 15 мин.

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Рецепт желе из облепихи

Ингредиенты:

1 л облепихового сока

600 – 800 г сахара

Приготовление желе из облепихи:

Нагрейте облепиховый сок до 70 °C. Желательно использовать эмалированную кастрюлю. Высыпьте в горячий сок сахар и доведите смесь до кипения. Затем уваривайте сахар в соке, постепенно уменьшая огонь. Варить нужно до тех пор, пока в кастрюле не останется 2/3 от начального количества сока. Не забывайте снимать пену. Для проверки готовности желе вам понадобится холодное блюдце. Добавьте на него каплю смеси. Если желе уже приготовилось, капля быстро застынет. Готовое желе разлейте в горячие стерилизованные банки и сразу же их законсервируйте.

Рецепт чая с облепихой и имбирем

Ингредиенты (на 1 чашку):

1 ч. л. черного крупнолистового чая

50 г облепихи

0,5 ч. л. имбиря

Мята, мед или сахар – по вкусу

Приготовление чая с облепихой и имбирем

Добавьте в чашку чайную заварку. Залейте кипятком и накройте блюдцем, чтобы она хорошо раскрылась. В другой емкости разомните ягоды облепихи. Далее займитесь очисткой имбиря. Промойте и нарежьте дольками. Не стоит добавлять в чай много имбиря, дабы не испортить вкус напитка. Добавьте в чай сахар или мед. Залейте чай с заваркой в чашечку с облепиховым соком через ситечко, чтобы отфильтровать заварку. Аккуратно размешайте. Еще раз процедите чай, чтобы очистить напиток от облепиховых косточек и мякоти. Подавайте витаминный чай теплым.

Рецепт облепихового меда

Ингредиенты:

1 кг облепихи

600 г сахара

Приготовление облепихового меда:

Промойте ягоды облепихи теплой водой, а затем просушите их с помощью полотенца. Сухие ягоды перекладите в большую кастрюлю и отожмите с них сок. Из отходов с ягод приготовьте полезный чай: залейте жмых литром воды, доведите до кипения и дайте немного настояться. Из 1 кг ягод у вас получится примерно 600 мл сока. Возьмите такое же количество сахара и высыпьте его в сок. Тщательно размешайте и поставьте кастрюлю с сиропом на огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Смотрите за тем, чтобы сахар начал растворяться. В процессе приготовления может образовываться пена. Снимайте её, если хотите, чтобы мед получился прозрачным. Как только мед закипит, уберите его с огня. Перелейте массу в стерилизованную банку и дайте ей остыть. Храните облепиховый мед в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

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