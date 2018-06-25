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Телеканал СТБ / Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

Телеканал СТБ

Многие из нас часто пропускают завтрак совсем не по причине отсутствия аппетита по утрам, а из-за нехватки времени. В результате  приходится переедать в обед или довольствоваться не самым полезным перекусом в дороге. Хотите приготовить вкусный и питательный завтрак, который потребует минимум времени и сил? Тогда читайте нашу подборку простых рецептов блюд на завтрак.

Ленивая овсянка

овсянка

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья долгой варки – ½ ст. 
  • молоко – ½ ст.
  • греческий йогурт – 2–3 ст. л.
  • смесь сухофруктов – 30 г 
  • грецкие орехи – 20 г
  • свежий инжир (можно заменить другими фруктами по вкусу) – 100 г 
  • мед – 3 ч. л. 

Способ приготовления:

  1. В небольшую банку насыпьте хлопья и залейте молоком. Добавьте греческий йогурт и мед, тщательно перемешайте.
  2. Сухофрукты и орехи крупно порубите. Инжир нарежьте кусочками (часть отложите для украшения). Добавьте подготовленные ингредиенты к овсянке и еще раз перемешайте. Сверху украсьте оставшимися фруктами.
  3. Закройте банку и отправьте в холодильник на 8 ч. Утром вкусная и полезная ленивая овсянка готова!

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Банановые панкейки

панкейки

Ингредиенты:

  • цельнозерновая мука – 90 г 
  • молоко – 150 мл 
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 20 г
  • мед – 1 ч. л. 
  • разрыхлитель – 2 ч. л. 
  • банан – 2 шт. 
  • соль – щепотка 

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске сыпучие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
  2. Банан пюрируйте. Добавьте яйцо, растопленное масло и молоко. Взбейте в блендере еще раз. Аккуратно соедините с мукой, разрыхлителем и солью, перемешайте.
  3. Пожарьте панкейки на среднем огне с двух сторон. Перед подачей полейте медом или кленовым сиропом и посыпьте орешками.

Ягодный смузи-боул с кокосом

смузи

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.
  • замороженные ягоды малина, голубика, смородина) – 200 г 
  • молоко – 75 мл 
  • кокосовые сливки –75 мл 
  • кокосовая стружка – 20 г 
  • орехи кешью – 20 г 
  • сушеная вишня или ягоды годжи – 20 г 

Способ приготовления:

  1. В блендере пюрируйте малину с бананом, кешью и молоком. Добавьте кокосовые сливки и стружку, перемешайте.
  2. Вылейте смузи в глубокую миску, украсьте сухофруктами, кружочками банана и кокосовой стружкой.

Тыквенные кексы в микроволновке

тыквенные кексы

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • тыквенное пюре – 1 ст. 
  • мука – 3 ст. л. 
  • сгущенное молоко – 2 ст. л. 
  • пряные специи (корица, имбирь, мускатный орех) – 2 ч. л. 
  • арахисовая паста – 1 ст. л. 
  • разрыхлитель – ½ ч. л. 
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой.
  2. Отдельно соедините муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно введите в жидкое тесто и перемешайте.
  3. Получившуюся массу разлейте по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 мин при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.

Тосты с авокадо и яйцом-пашот

тосты

Ингредиенты:

  • ржаной хлеб – 2 ломтика 
  • яйца – 2 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • петрушка – 3 веточки 
  • руккола – ½ пучка 
  • яблочный уксус – 1 ч. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде. Слегка остудите и выложить на ломтики зелень.
  2. Авокадо очистите и удалите косточку. Мякоть нарежьте и сбрызните яблочным уксусом. Посолите и поперчите. Выложите поверх петрушки и рукколы.
  3. Для яйца-пашот нагрейте воду в сотейнике до образования пузырьков, но не кипятите. В миску разбейте яйцо комнатной температуры. Сделайте огонь минимальным, аккуратно вылейте яйцо в воду и варите 3 мин. Готовые яйца-пашот выложите на авокадо. Поперчите.

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