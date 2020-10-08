Що приготувати з обліпихи? Ця диво-ягода має неймовірну кількість корисних властивостей і стане справжнім порятунком від застуди. Для вас редакція сайту STB.UA підготувала п’ять простих і смачних рецептів, які стануть паличкою-виручалочкою в холодну пору року. Чим особлива ця ягода та як приготувати обліпиху, дізнайтеся в нашому матеріалі!

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Диво-ягода обліпиха родом із далеких східних країв. Спочатку вона росла в Монголії та Китаї. Сьогодні обліпиху можна зустріти в багатьох куточках світу.

Цілющі властивості ягоди високо цінуються в Тибеті. Для лікування та виготовлення ліків у тибетській медицині використовують не тільки плоди, а й листя, квітки та навіть коріння рослини! А давні греки обліпиховою настоянкою лікували коней і поранених воїнів.

Плоди обліпихи містять повний склад омега-кислот, а також близько 200 корисних для людини біологічних сполук. З цього випливає, що обліпиха є однією з найкорисніших рослин на нашій планеті. Вона здатна зцілювати респіраторні захворювання, хвороби легенів, відновлювати функції щитовидної залози та нормалізувати роботу травної системи.

Візьміть собі на замітку ці п’ять простих рецептів, і ви забудете про застуду!

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Рецепт соку обліпихи з м’якотою

Складові:

5,5 кг ягід обліпихи

1,5 кг цукру

2 л води

Приготування соку обліпихи з м’якотою:

Для початку промийте ягоди обліпихи в теплій воді. Потім бланшуйте їх в окропі приблизно 3 хв. Отриману суміш протріть через сито з нержавіючої сталі. Якщо такого вдома немає, скористайтеся волосяним ситом. Приготуйте цукровий сироп і додайте його до решти інгредієнтів. Розлийте сік у банки, потім займіться пастеризацією. Після пастеризації відразу законсервуйте банки.

Рецепт компоту з обліпихи

Складові:

1 кг ягід обліпихи

1 кг цукру

1,2 л води

Вибирайте для компоту тверді, ще не дозрілі ягоди.

Приготування компоту з обліпихи:

Добре промийте ягоди в теплій воді, потім обсушіть їх. Засипте суху обліпиху в теплі стерилізовані банки. Приготуйте цукровий сироп. Залийте ягоди гарячим сиропом і пастеризуйте за температури 90 °C. Банки об’ємом 0,5 л потрібно пастеризувати 10 хв., 1 л – 15 хв.

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Рецепт желе з обліпихи

Складові:

1 л соку обліпихи

600 – 800 г цукру

Приготування желе з обліпихи:

Нагрійте обліпиховий сік до 70 °C. Бажано використовувати емальовану каструлю. Всипте в гарячий сік цукор і доведіть суміш до кипіння. Потім варіть цукор у сокові, поступово зменшуючи вогонь. Варити треба доти, доки в каструлі не залишиться 2\3 від початкової кількості соку. Не забувайте знімати піну. Для перевірки готовності желе вам знадобиться холодне блюдце. Додайте на нього краплю суміші. Якщо желе вже приготувалося, крапля швидко застигне. Готове желе розлийте в гарячі стерилізовані банки й відразу ж їх законсервуйте.

Рецепт чаю з обліпихою та імбиром

Інгредієнти (на 1 чашку):

1 ч. л. чорного крупнолистового чаю

50 г обліпихи

0,5 ч. л. імбиру

М’ята, мед або цукор – за смаком

Приготування чаю з обліпихою та імбиром

Додайте в чашку чайну заварку. Залийте окропом і накрийте блюдцем, щоб вона добре розкрилася. В іншій посудині розімніть ягоди обліпихи. Далі займіться очищенням імбиру. Промийте й наріжте дольками. Не варто додавати в чай ​​багато імбиру, щоб не зіпсувати смак напою. Додайте в чай ​​цукор або мед. Залийте чай з заваркою в чашечку з обліпиховим соком через ситечко, щоб відфільтрувати заварку. Акуратно розмішайте. Ще раз процідіть чай, щоб очистити напій від обліпихових кісточок і м’якоті. Подавайте вітамінний чай теплим.

Рецепт обліпихового меду

Складові:

1 кг обліпихи

600 г цукру

Приготування обліпихового меду:

Промийте ягоди обліпихи теплою водою, а потім просушіть їх за допомогою рушника. Сухі ягоди перекладіть у велику каструлю й відіжміть з них сік. З відходів з ягід приготуйте корисний чай: залийте рештки літром води, доведіть до кипіння й дайте трохи настоятися. З 1 кг ягід у вас вийде приблизно 600 мл соку. Візьміть таку ж кількість цукру й висипте його в сік. Ретельно розмішайте та поставте каструлю з сиропом на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Дивіться за тим, щоб цукор почав розчинятися. У процесі приготування може утворюватися піна. Знімайте її, якщо хочете, щоб мед вийшов прозорим. Щойно мед закипить, зніміть його з вогню. Перелийте масу в стерилізовані банки та дайте їй охолонути. Зберігайте обліпиховий мед в темному прохолодному місці.

Смачного!

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