Як приготувати обліпиху: 5 корисних рецептів
Що приготувати з обліпихи? Ця диво-ягода має неймовірну кількість корисних властивостей і стане справжнім порятунком від застуди. Для вас редакція сайту STB.UA підготувала п’ять простих і смачних рецептів, які стануть паличкою-виручалочкою в холодну пору року. Чим особлива ця ягода та як приготувати обліпиху, дізнайтеся в нашому матеріалі!
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Диво-ягода обліпиха родом із далеких східних країв. Спочатку вона росла в Монголії та Китаї. Сьогодні обліпиху можна зустріти в багатьох куточках світу.
Цілющі властивості ягоди високо цінуються в Тибеті. Для лікування та виготовлення ліків у тибетській медицині використовують не тільки плоди, а й листя, квітки та навіть коріння рослини! А давні греки обліпиховою настоянкою лікували коней і поранених воїнів.
Плоди обліпихи містять повний склад омега-кислот, а також близько 200 корисних для людини біологічних сполук. З цього випливає, що обліпиха є однією з найкорисніших рослин на нашій планеті. Вона здатна зцілювати респіраторні захворювання, хвороби легенів, відновлювати функції щитовидної залози та нормалізувати роботу травної системи.
Візьміть собі на замітку ці п’ять простих рецептів, і ви забудете про застуду!
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Рецепт соку обліпихи з м’якотою
Складові:
- 5,5 кг ягід обліпихи
- 1,5 кг цукру
- 2 л води
Приготування соку обліпихи з м’якотою:
- Для початку промийте ягоди обліпихи в теплій воді.
- Потім бланшуйте їх в окропі приблизно 3 хв.
- Отриману суміш протріть через сито з нержавіючої сталі. Якщо такого вдома немає, скористайтеся волосяним ситом.
- Приготуйте цукровий сироп і додайте його до решти інгредієнтів.
- Розлийте сік у банки, потім займіться пастеризацією.
- Після пастеризації відразу законсервуйте банки.
Рецепт компоту з обліпихи
Складові:
- 1 кг ягід обліпихи
- 1 кг цукру
- 1,2 л води
Вибирайте для компоту тверді, ще не дозрілі ягоди.
Приготування компоту з обліпихи:
- Добре промийте ягоди в теплій воді, потім обсушіть їх.
- Засипте суху обліпиху в теплі стерилізовані банки. Приготуйте цукровий сироп.
- Залийте ягоди гарячим сиропом і пастеризуйте за температури 90 °C. Банки об’ємом 0,5 л потрібно пастеризувати 10 хв., 1 л – 15 хв.
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Рецепт желе з обліпихи
Складові:
- 1 л соку обліпихи
- 600–800 г цукру
Приготування желе з обліпихи:
- Нагрійте обліпиховий сік до 70 °C. Бажано використовувати емальовану каструлю.
- Всипте в гарячий сік цукор і доведіть суміш до кипіння. Потім варіть цукор у сокові, поступово зменшуючи вогонь. Варити треба доти, доки в каструлі не залишиться 2\3 від початкової кількості соку.
- Не забувайте знімати піну.
- Для перевірки готовності желе вам знадобиться холодне блюдце. Додайте на нього краплю суміші. Якщо желе вже приготувалося, крапля швидко застигне.
- Готове желе розлийте в гарячі стерилізовані банки й відразу ж їх законсервуйте.
Рецепт чаю з обліпихою та імбиром
Інгредієнти (на 1 чашку):
- 1 ч. л. чорного крупнолистового чаю
- 50 г обліпихи
- 0,5 ч. л. імбиру
- М’ята, мед або цукор – за смаком
Приготування чаю з обліпихою та імбиром
- Додайте в чашку чайну заварку.
- Залийте окропом і накрийте блюдцем, щоб вона добре розкрилася.
- В іншій посудині розімніть ягоди обліпихи.
- Далі займіться очищенням імбиру. Промийте й наріжте дольками. Не варто додавати в чай багато імбиру, щоб не зіпсувати смак напою.
- Додайте в чай цукор або мед.
- Залийте чай з заваркою в чашечку з обліпиховим соком через ситечко, щоб відфільтрувати заварку. Акуратно розмішайте.
- Ще раз процідіть чай, щоб очистити напій від обліпихових кісточок і м’якоті.
- Подавайте вітамінний чай теплим.
Рецепт обліпихового меду
Складові:
- 1 кг обліпихи
- 600 г цукру
Приготування обліпихового меду:
- Промийте ягоди обліпихи теплою водою, а потім просушіть їх за допомогою рушника.
- Сухі ягоди перекладіть у велику каструлю й відіжміть з них сік.
- З відходів з ягід приготуйте корисний чай: залийте рештки літром води, доведіть до кипіння й дайте трохи настоятися.
- З 1 кг ягід у вас вийде приблизно 600 мл соку. Візьміть таку ж кількість цукру й висипте його в сік.
- Ретельно розмішайте та поставте каструлю з сиропом на вогонь.
- Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Дивіться за тим, щоб цукор почав розчинятися. У процесі приготування може утворюватися піна. Знімайте її, якщо хочете, щоб мед вийшов прозорим.
- Щойно мед закипить, зніміть його з вогню.
- Перелийте масу в стерилізовані банки та дайте їй охолонути.
- Зберігайте обліпиховий мед в темному прохолодному місці.
Смачного!
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