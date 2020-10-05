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Свиная грудинка на подушке из перлотто: рецепт

05.10.2020

Кулинар-любитель Александр Лукьянчук (клоун «Гоша») в студии «Все буде добре» приготовил свиную грудинку на подушке из перлотто. Блюдо он выбрал в меню ресторана известного шеф-повара Александра Якутова, чтобы поразить шефа и стать частью его команды. Теперь и у вас есть возможность приготовить ресторанное блюдо прямо у себя на кухне, используя секреты шеф-повара. Больше информации – в нашем материале.

свинная грудка

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Ингредиенты (на 1 порцию):

Для мяса:

  • Свиная грудка – 500 г
  • Масло – 30 мл
  • Соль – 10 г
  • Перец черный молотый – 6 г
  • Перец черный горошком – 15 г
  • Бадьян – 1 звездочка
  • Гвоздика – 3 бутона
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Имбирь – 3 см
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар коричневый – 30 г
  • Винный уксус – 30 мл
  • Соевый соус – 50 мл
  • Говяжий бульон – 1 л
  • Белое вино – 150 мл

Для перлотто:

  • Перловая крупа (отварная) – 150 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Соленый огурец – 1 шт.
  • Сыр фета – 20 г
  • Брокколи свежая – 100 г
  • Кинза – 2 веточки
  • Микрогрин – 50 г
  • Жареный миндаль – 50 г

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Приготовление:

  1. Промойте свиную грудинку и высушите ее бумажными полотенцами. Далее нужно пожарить ее на сковородке в течение 2 мин. до золотистой корочки. Добавьте нарезанные морковь, лук и перец чили.
  2. Высыпьте черный молотый и перец-горошек, бадьян, гвоздику и соль. Мелко нарежьте имбирь и добавьте его к мясу. Сахар, соевый соус, винный уксус и белое вино – по вкусу.
  3. Налейте в сковороду бульон, чтобы он полностью покрыл мясо, пусть закипит.
  4. Перелейте все содержимое сковородки вместе с мясом в кастрюлю, поставьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 ̊С.
  5. Разогрейте на сковороде сливочное масло и добавьте отваренную перловую крупу.
  6. Добавьте нарезанные кубиками соленый огурец и сыр фета.
  7. Достаньте кастрюлю из духовки и выпарите на плите жидкость до карамелизации овощей.
  8. Добавьте к перлотто на сковородке мелко нарезанную брокколи, лепестки кинзы.
  9. Выложите на тарелку перлотто, добавьте тертый миндаль, микрогрин.
  10. Сверху на перлотто выложите грудку, полейте соусом, в котором готовилось мясо.

Приятного аппетита!

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