Свиная грудинка на подушке из перлотто: рецепт
05.10.2020
Кулинар-любитель Александр Лукьянчук (клоун «Гоша») в студии «Все буде добре» приготовил свиную грудинку на подушке из перлотто. Блюдо он выбрал в меню ресторана известного шеф-повара Александра Якутова, чтобы поразить шефа и стать частью его команды. Теперь и у вас есть возможность приготовить ресторанное блюдо прямо у себя на кухне, используя секреты шеф-повара. Больше информации – в нашем материале.
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Ингредиенты (на 1 порцию):
Для мяса:
- Свиная грудка – 500 г
- Масло – 30 мл
- Соль – 10 г
- Перец черный молотый – 6 г
- Перец черный горошком – 15 г
- Бадьян – 1 звездочка
- Гвоздика – 3 бутона
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Имбирь – 3 см
- Перец чили – 1 шт.
- Сахар коричневый – 30 г
- Винный уксус – 30 мл
- Соевый соус – 50 мл
- Говяжий бульон – 1 л
- Белое вино – 150 мл
Для перлотто:
- Перловая крупа (отварная) – 150 г
- Сливочное масло – 30 г
- Соленый огурец – 1 шт.
- Сыр фета – 20 г
- Брокколи свежая – 100 г
- Кинза – 2 веточки
- Микрогрин – 50 г
- Жареный миндаль – 50 г
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Приготовление:
- Промойте свиную грудинку и высушите ее бумажными полотенцами. Далее нужно пожарить ее на сковородке в течение 2 мин. до золотистой корочки. Добавьте нарезанные морковь, лук и перец чили.
- Высыпьте черный молотый и перец-горошек, бадьян, гвоздику и соль. Мелко нарежьте имбирь и добавьте его к мясу. Сахар, соевый соус, винный уксус и белое вино – по вкусу.
- Налейте в сковороду бульон, чтобы он полностью покрыл мясо, пусть закипит.
- Перелейте все содержимое сковородки вместе с мясом в кастрюлю, поставьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 ̊С.
- Разогрейте на сковороде сливочное масло и добавьте отваренную перловую крупу.
- Добавьте нарезанные кубиками соленый огурец и сыр фета.
- Достаньте кастрюлю из духовки и выпарите на плите жидкость до карамелизации овощей.
- Добавьте к перлотто на сковородке мелко нарезанную брокколи, лепестки кинзы.
- Выложите на тарелку перлотто, добавьте тертый миндаль, микрогрин.
- Сверху на перлотто выложите грудку, полейте соусом, в котором готовилось мясо.
Приятного аппетита!
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