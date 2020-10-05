Кулинар-любитель Александр Лукьянчук (клоун «Гоша») в студии «Все буде добре» приготовил свиную грудинку на подушке из перлотто. Блюдо он выбрал в меню ресторана известного шеф-повара Александра Якутова, чтобы поразить шефа и стать частью его команды. Теперь и у вас есть возможность приготовить ресторанное блюдо прямо у себя на кухне, используя секреты шеф-повара. Больше информации – в нашем материале.

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Ингредиенты (на 1 порцию):

Для мяса:

Свиная грудка – 500 г

Масло – 30 мл

Соль – 10 г

Перец черный молотый – 6 г

Перец черный горошком – 15 г

Бадьян – 1 звездочка

Гвоздика – 3 бутона

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Имбирь – 3 см

Перец чили – 1 шт.

Сахар коричневый – 30 г

Винный уксус – 30 мл

Соевый соус – 50 мл

Говяжий бульон – 1 л

Белое вино – 150 мл

Для перлотто:

Перловая крупа (отварная) – 150 г

Сливочное масло – 30 г

Соленый огурец – 1 шт.

Сыр фета – 20 г

Брокколи свежая – 100 г

Кинза – 2 веточки

Микрогрин – 50 г

Жареный миндаль – 50 г

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Приготовление:

Промойте свиную грудинку и высушите ее бумажными полотенцами. Далее нужно пожарить ее на сковородке в течение 2 мин. до золотистой корочки. Добавьте нарезанные морковь, лук и перец чили. Высыпьте черный молотый и перец-горошек, бадьян, гвоздику и соль. Мелко нарежьте имбирь и добавьте его к мясу. Сахар, соевый соус, винный уксус и белое вино – по вкусу. Налейте в сковороду бульон, чтобы он полностью покрыл мясо, пусть закипит. Перелейте все содержимое сковородки вместе с мясом в кастрюлю, поставьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 ̊С. Разогрейте на сковороде сливочное масло и добавьте отваренную перловую крупу. Добавьте нарезанные кубиками соленый огурец и сыр фета. Достаньте кастрюлю из духовки и выпарите на плите жидкость до карамелизации овощей. Добавьте к перлотто на сковородке мелко нарезанную брокколи, лепестки кинзы. Выложите на тарелку перлотто, добавьте тертый миндаль, микрогрин. Сверху на перлотто выложите грудку, полейте соусом, в котором готовилось мясо.

Приятного аппетита!

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