Свиняча грудинка на подушці із перлото: рецепт
05.10.2020
Кулінар-аматор Олександр Лук’янчук (клоун «Гоша») у студії «Все буде добре» приготував свинячу грудинку на подушці з перлото. Страву він обрав із меню ресторану відомого шеф-кухаря Олександра Якутова, щоб вразити шефа і стати частиною його команди. Тепер і у вас є можливість приготувати ресторанну страву просто у себе на кухні, використовуючи секрети шеф-кухаря. Більше інформації – в нашому матеріалі.
Інгредієнти (на 1 порцію):
Для м’яса:
- Свиняча грудинка – 500 г
- Олія – 30 мл
- Сіль – 10 г
- Перець чорний мелений – 6 г
- Перець чорний горошком – 15 г
- Бодян – 1 зірочка
- Гвоздика – 3 бутони
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Імбир – 3 см
- Перець чилі – 1 шт.
- Цукор коричневий – 30 г
- Винний оцет – 30 мл
- Соєвий соус – 50 мл
- Яловичий бульйон – 1 л
- Біле вино – 150 мл
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Для перлото:
- Перлова крупа (відварена) – 150 г
- Вершкове масло – 30 г
- Солоний огірок – 1 шт.
- Сир фета – 20 г
- Броколі свіжа – 100 г
- Кінза – 2 гілочки
- Мікрогрин – 50 г
- Смажений мигдаль – 50 г
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Приготування:
- Промийте свинячу грудку та висушіть її паперовими рушниками. Далі потрібно посмажити її на сковорідці протягом 2 хв. до золотистої скоринки. Додайте нарізані моркву, цибулю та перець чилі.
- Висипте чорний мелений і перець-горошок, бодян, гвоздику та сіль. Також дрібно наріжте імбир і додайте його до м’яса. Цукор, соєвий соус, винний оцет і біле вино – за смаком.
- Налийте у сковорідку бульйон, щоб він повністю покрив м’ясо, нехай закипить.
- Перелийте весь вміст сковорідки разом із м’ясом у каструлю, поставте запікатися в духовку на 20 хвилин за температури 180 ̊С.
- Розігрійте на сковорідці вершкове масло та додайте відварену перлову крупу.
- Додайте нарізані кубиками солоний огірок і сир фета.
- Дістаньте каструлю з духовки та випаруйте на плиті рідину до карамелізації овочів.
- Додайте до перлото на сковорідці дрібно нарізану броколі, пелюстки кінзи.
- Викладіть на тарілку перлото, додайте тертий мигдаль, мікрогрин.
- Зверху на перлото викладіть грудку, полийте соусом, у якому готувалося м’ясо.
Смачного!
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