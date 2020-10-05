Кулінар-аматор Олександр Лук’янчук (клоун «Гоша») у студії «Все буде добре» приготував свинячу грудинку на подушці з перлото. Страву він обрав із меню ресторану відомого шеф-кухаря Олександра Якутова, щоб вразити шефа і стати частиною його команди. Тепер і у вас є можливість приготувати ресторанну страву просто у себе на кухні, використовуючи секрети шеф-кухаря. Більше інформації – в нашому матеріалі.

Інгредієнти (на 1 порцію):

Для м’яса:

Свиняча грудинка – 500 г

Олія – 30 мл

Сіль – 10 г

Перець чорний мелений – 6 г

Перець чорний горошком – 15 г

Бодян – 1 зірочка

Гвоздика – 3 бутони

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Імбир – 3 см

Перець чилі – 1 шт.

Цукор коричневий – 30 г

Винний оцет – 30 мл

Соєвий соус – 50 мл

Яловичий бульйон – 1 л

Біле вино – 150 мл

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Для перлото:

Перлова крупа (відварена) – 150 г

Вершкове масло – 30 г

Солоний огірок – 1 шт.

Сир фета – 20 г

Броколі свіжа – 100 г

Кінза – 2 гілочки

Мікрогрин – 50 г

Смажений мигдаль – 50 г

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Приготування:

Промийте свинячу грудку та висушіть її паперовими рушниками. Далі потрібно посмажити її на сковорідці протягом 2 хв. до золотистої скоринки. Додайте нарізані моркву, цибулю та перець чилі. Висипте чорний мелений і перець-горошок, бодян, гвоздику та сіль. Також д рібно наріжте імбир і додайте його до м’яса. Цукор, соєвий соус, винний оцет і біле вино – за смаком. Налийте у сковорідку бульйон, щоб він повністю покрив м’ясо, нехай закипить. Перелийте весь вміст сковорідки разом із м’ясом у каструлю, поставте запікатися в духовку на 20 хвилин за температури 180 ̊С. Розігрійте на сковорідці вершкове масло та додайте відварену перлову крупу. Додайте нарізані кубиками солоний огірок і сир фета. Дістаньте каструлю з духовки та випаруйте на плиті рідину до карамелізації овочів. Додайте до перлото на сковорідці дрібно нарізану броколі, пелюстки кінзи. Викладіть на тарілку перлото, додайте тертий мигдаль, мікрогрин. Зверху на перлото викладіть грудку, полийте соусом, у якому готувалося м’ясо.

Смачного!

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