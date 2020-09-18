Пищевой технолог Андрей Бабаев рассказал, как выбрать самую вкусную, самую полезную тыкву, которая пролежит у вас почти до лета! Узнайте больше: историю происхождения, виды и полезные свойства. Выбрать тыкву не так уж сложно, зная все тонкости и характеристики. К тому же скоро Хеллоуин! Как выбрать спелую тыкву, читайте в нашем материале.

Ученые до сих пор спорят о том, где и когда впервые начали употреблять тыкву. Но достоверно известно, что она была особенно популярной среди ацтеков – индейцев, которые жили на территории современной Мексики. Позднее тыква попала в Европу и стала любимицей не только поваров, но и художников, литераторов.

Тыква – это настоящая находка для врачей и диетологов. Её рекомендуют как эффективное вспомогательное средство при лечении заболеваний почек, сердечнососудистой системы, для повышения иммунитета и диетического питания. А содержание витамина Е позволяет использовать тыкву в косметологии для борьбы с недостатками кожи, раздражениями и воспалениями.

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Мускатная тыква

Тыквы этого вида имеют сочную, сладкую мякоть с потрясающим ореховым ароматом и привкусом. Мускатные тыквы очень сладкие, как мед, поэтому многие хозяйки, когда делают из них десерты, даже не добавляют сахар.

Еще тыква мускатного вида – это кладезь витаминов. Ее мякоть имеет яркий, насыщенно-оранжевый цвет – это говорит о высоком содержании каротиноидов, именно они в организме человека превращаются в витамин А, который является необходимым элементом для нормального зрения.

Разрезанную или порезанную кубиками тыкву лучше не покупать. Во-первых, из-за того, что ее могли разрезать в антисанитарных условиях и на мякоти может быть много бактерий, например, сальмонелла или кишечная палочка. Во-вторых, у тыквы есть два злейших врага – это такие грибковые заболевания, как молочная роса и антракноз. Если тыква ими заболела – ее мякоть будет очень невкусной и горькой.

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Первый и главный признак, который поможет безошибочно определить вид тыквы – это особая вытянутая форма. У мускатного вида тыкв она может быть овальная, цилиндрическая, напоминающая перец, похожая на гитару, на кабачок-переросток. Тыквы этого вида зачастую утолщаются ближе к цветку, именно в этой части у них сосредоточены семечки. К сожалению, мускатные тыквы не хранятся долго. Они будут максимально вкусными и полезными до декабря. Второй признак, по которому можно отличить мускатный вид тыкв – это кожица. У мускатных тыкв она относительно тонкая, легко режется ножом. И еще: если у вас на руках остается восковый налет – вам повезло. Для тыкв искусственный парафин не используют.

Плодоножка у мускатной тыквы будет тонкая, расширяющаяся у основания плода, с пятью неглубокими гранями, чем-то напоминающая Эйфелеву башню. Тыкву без хвостика лучше не покупать! Если рыба портится с головы, то тыква начинает гнить именно с хвостика-плодоножки. Кстати, есть еще одна хитрость. Если вы хотите сохранить тыкву как можно дольше, ставьте ее хвостиком вверх. Поскольку на полу зачастую влажность выше, часто из-за этого загнивает хвостик, и в итоге – вся тыква.

Крупноплодная тыква

Этот вид тыкв хранится дольше всех, со временем мякоть становится только вкуснее. Потому что сразу после уборки урожая в крупноплодных тыквах много крахмала, который при длительном хранении превращается в сахар. Поэтому свежесобранные крупноплодные тыквы безвкусные, а вот зимой они становятся гораздо слаще и вкуснее.

После того, как вы купили тыкву или собрали урожай с огорода, обязательно по возможности оставьте ее на солнце, желательно на 1–2 дня. Тогда кожура подсохнет и уплотнится, что создаст барьер, уменьшающий потерю влаги. Так тыква пролежит дольше. Также ее желательно хранить в сухом помещении, которое хорошо проветривается.

Отличительные признаки – это, конечно же, форма. У крупноплодных тыкв форма круглая, приплюснутая. Именно такую тыкву мы себе представляем, когда говорим о Хеллоуине. Она может быть разных цветов – серой, зеленой, синеватой, оранжевой. Но обязательно будет приплюснутая. У крупноплодных тыкв плодоножка цилиндрическая, округлая, без граней. На срезе получится просто круг, но иногда бывают сорта и с несколькими гранями, на срезе получается шестигранник. Лучше не покупать очень большие тыквы не только потому, что в разрезанном виде они долго не хранятся, но и потому, что чем больше тыква, тем менее сладкая у нее мякоть. Лучше всего покупать тыкву весом 3–5 кг.

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Твердокорая тыква

У тыкв этого вида самые полезные и вкусные семечки, их гораздо больше, чем в предыдущих видах. К тому же у семян твердокорой тыквы очень тонкая, совсем не жесткая оболочка, поэтому зернышко очень сочное и легко чистится. Также в семечках твердокорой тыквы очень много полезных микро- и макроэлементов.

Диетологи рекомендуют съедать в день около 30 г тыквенных семечек. Это примерно 3 ст. ложки. В них содержится очень много цинка, железа и фосфора, которые полезны для кожи, иммунитета и работы мозга.

Существует специальный сорт твердокорой тыквы, который называется «Голосемянная» – в семечках такой тыквы вообще нет панциря, поэтому их совсем не нужно чистить. Эта тыква хранится недолго, из-за того, что в семенах очень тонкая оболочка и они быстро начинают прорастать. Из-за этого вкус тыквы становится горьковатым. Поэтому из таких тыкв нужно скорее извлекать семена и делать из мякоти заготовки.

Тыквы твердокорого вида имеют пресную, несладкую мякоть. Поэтому такая тыква отлично подойдет для приготовления мясных блюд и гарниров. Ведь иногда излишняя сладость портит вкус и не всем нравится.

Тыквы твердокорого вида имеют форму, похожую на яйцо. У них очень-очень твердая кожура, прямо-таки кора, которую очень проблематично разрезать. Плодоножка твердокорой тыквы имеет очень крупные бороздки, грани, и на срезе она похожа на звездочку.

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