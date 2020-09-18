Харчовий технолог Андрій Бабаєв розповів, як вибрати найсмачніший, найкорисніший гарбуз, який пролежить у вас майже до літа! Дізнайтеся більше: історію походження, види і корисні властивості. Вибрати гарбуз не складно, знаючи всі тонкощі та характеристики. До того ж скоро Хелловін! Як вибрати стиглий гарбуз, читайте в нашому матеріалі.



Вчені досі сперечаються про те, де і коли вперше почали вживати гарбуз. Але відомо, що він був особливо популярним серед ацтеків – індіанців, які жили на території сучасної Мексики. Пізніше потрапив у Європу і став улюбленцем не тільки кухарів, але художників, а також літераторів.

Гарбуз є справжньою знахідкою для лікарів і дієтологів. Його рекомендують як ефективний допоміжний засіб при лікуванні захворювань нирок, серцево-судинної системи, для підвищення імунітету і дієтичного харчування. А вміст вітаміну Е дозволяє використовувати гарбуз в косметології для боротьби з недоліками шкіри, подразненнями і запаленнями.

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Мускатний гарбуз

Гарбуз цього виду має соковиту, солодку м’якоть з приголомшливим горіховим ароматом та присмаком. Він дуже солодкий, ніби мед, тому багато господинь роблять з них десерти, навіть не додаючи цукор.

Ще гарбуз мускатного виду – це джерело вітамінів. М’якоть насичено-оранжевого кольору свідчить про високий вміст каротиноїдів, саме вони в організмі людини перетворюються в вітамін А, що є необхідним елементом для нормального зору.

Розрізаний кубиками гарбуз краще не купувати. По-перше, через те, що його могли розрізати в антисанітарних умовах і на м’якоті може бути багато бактерій, наприклад, сальмонела або кишкова паличка. По-друге, у гарбуза є два найлютіші вороги – це грибкові захворювання, молочна роса і антракноз. Якщо гарбуз ними захворів – його м’якоть буде дуже несмачною і гіркою.

Перша і головна ознака, яка допоможе безпомилково визначити вид гарбуза, – це витягнута форма. У мускатного виду гарбузів вона може бути овальна, циліндрична. Гарбузи цього виду часто потовщуються ближче до квітки, саме в цій частині у них міститься насіння. На жаль, мускатні гарбузи не зберігаються довго. Вони будуть максимально смачними і корисними до грудня. Друга ознака, за якою можна відрізнити мускатний вид гарбузів, – це шкірка. У мускатних гарбузів вона відносно тонка, легко ріжеться ножем. І ще, якщо у вас на руках залишається восковий наліт – вам пощастило. Для гарбузів штучний парафін не використовують.

Плодоніжка у мускатною гарбуза тонка, розширюється біля шкірки, з п’ятьма неглибокими гранями, чимось нагадує Ейфелеву вежу. Гарбуз без хвостика краще не купувати! Якщо риба псується з голови, то гарбуз починає гнити саме з хвостика-плодоніжки. До речі, є ще одна хитрість. Якщо ви хочете зберегти гарбуз якомога довше, ставте її хвостиком догори. Оскільки на підлозі часто вологість вища, часто через це загниває хвостик, і в підсумку – весь гарбуз.

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Великоплидний гарбуз

Цей вид гарбузів зберігається найдовше, з часом м’якоть стає тільки смачнішою. Тому що відразу після збирання врожаю у великоплідних гарбузах багато крохмалю, який при тривалому зберіганні перетворюється на цукор. Тому свіжозібрані великоплідні гарбузи несмачні, а ось взимку вони стають набагато солодшими.

Характерні ознаки – форма. У великоплідних гарбузів вона округла, плеската. Саме такий гарбуз ми собі уявляємо, коли говоримо про Хелловін. Він може бути різних кольорів – сірого, зеленого, синюватого, помаранчевого. У великоплідних гарбузів плодоніжка циліндрична, округла, без граней (іноді бувають сорти і з декількома гранями).

Краще не купувати дуже великі гарбузи не тільки тому, що в розрізаному вигляді вони довго не зберігаються, а й тому, що чим більший гарбуз, тим менш солодка м’якоть. Найкраще купувати гарбуз вагою 3–5 кг.

Твердокорий гарбуз

У гарбузів цього виду найкорисніше та найсмачніше насіння, їх набагато більше, ніж в попередніх видах. До того ж у насіння твердокорого гарбуза дуже тонка, зовсім не жорстка оболонка, тому зернятко дуже соковите і легко чиститься. Також в насінні твердокорого гарбуза дуже багато корисних мікро- і макроелементів.

Дієтологи рекомендують з’їдати в день близько 30 г гарбузового насіння. Це приблизно 3 ст. ложки. У них міститься дуже багато цинку, заліза і фосфору, які корисні для шкіри, імунітету та роботи мозку.

Існує спеціальний сорт твердокорого гарбуза, який називається «Голонасінний» – в насінні такого гарбуза взагалі немає панцира, тому їх зовсім не потрібно чистити. Цей гарбуз зберігається недовго, через те, що в насінні дуже тонка оболонка і воно швидко починає проростати. Через це смак гарбуза стає гіркуватим. Тому з таких гарбузів потрібно швидше збирати насіння і робити з м’якоті заготовки.

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Гарбузи твердокорого виду мають прісну, несолодку м’якоть. Тому такий гарбуз чудово підійде для приготування м’ясних страв і гарнірів. Адже іноді зайва солодкість псує смак і не всім подобається.

Гарбузи твердокорого виду мають форму, схожу на яйце. У них дуже-дуже тверда шкірка, наче кора, яку дуже проблематично розрізати. Плодоніжка твердокорого гарбуза має дуже великі борозенки, межі, і на зрізі вона схожа на зірочку.

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