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Телеканал СТБ / Ліза Глинська розповіла про корисні властивості гарбуза

Ліза Глинська розповіла про корисні властивості гарбуза

Телеканал СТБ

Гарбуз вже більше 5 тисяч років відомий своїми корисними властивостями, які сприяють лікуванню багатьох захворювань та зміцненню організму. Ліза Глинська, переможець «МастерШеф» 2 сезон, поділилася, що міститься в гарбузі і який вплив він чинить на наше здоров’я.

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Відомо, що гарбуз використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, анемії та ожиріння. Вона заспокоює нервову систему, покращує процеси обміну речовин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і регулює водно-сольовий баланс. А ще не так давно вчені виявили у гарбузі таку речовину, яка здатна знизити зростання туберкульозної палички.

Корисні речовини в гарбузі

Цей овоч містить величезну кількість вітамінів, макро- і мікроелементів, які дуже добре засвоюються організмом. Дивно, але в гарбузі бета-каротину набагато більше, ніж у моркві. Також гарбуз містить залізо, цинк, кобальт і мідь, тому він показаний при зниженому гемоглобіні та інших проблемах з кров’ю. Ще він багатий кальцієм, пектином, цукром, вітамінами С, D, PP і групи В. До речі, вітамін Е, який теж є в гарбузі, уповільнює процеси старіння.

Сирий гарбуз

Вживання цього овоча в сирому вигляді здатне поліпшити роботу жовчного міхура і зняти запалення кишківника. Гарбуз також можна використовувати при опіках або запаленнях шкіри, прикладаючи подрібнену гарбузову м’якоть до ураженої ділянки. Якщо ж у вас гнійні рани, то спробуйте промити їх відваром з гарбузових квіточок – так вони швидше затягнуться.

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Гарбузовий сік

Гарбузовий сік необхідно вживати при підвищеній кислотності шлунку, запорі, геморої та нервовому збудженні. Також він зміцнює зубну емаль і запобігає появі карієсу. Для профілактики вірусних та бактеріальних інфекцій випивайте щоранку склянку гарбузового соку – так ви зміцните імунітет.

Гарбузове насіння

Насіння з гарбуза використовують при захворюваннях печінки, як косметичний та протигельмінтний засіб. Також воно покращуює роботу статевої системи і рятує від нудоти.

Гарбузова олія

Вона добре впливає на шкіру, нігті і волосся, на стан хрящів і кісткової тканини. Гарбузова олія ще має бактерицидні властивості і сприяє загоєнню ран.

Гарбузова каша

Каша з додаванням гарбуза показана при захворюваннях серця, гіпертонії, анемії, набряках та атеросклерозі. Крім того вона рятує від кашлю і застосовується при лікуванні захворювань легенів.

Як ми бачимо, гарбуз – неймовірно корисний овоч, який здатний відмінно підтримати здоров’я організму. Але пам’ятайте, що гарбуз може нанести шкоду при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка і 12-палої кишки, при цукровому діабеті. Дуже важливо правильно зберігати гарбуз – при температурі 2-15 ° C і не залишати його під прямими сонячними променями.

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