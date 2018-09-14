Тыква уже более 5 тысяч лет известна своими полезными свойствами, которые способствуют лечению многих заболеваний и укреплению организма. Лиза Глинская, победитель «МастерШеф» 2 сезон, поделилась, что содержится в тыкве и какое влияние она оказывает на наше здоровье.

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Известно, что тыква используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, анемии и ожирения. Она успокаивает нервную систему, улучшает процессы обмена веществ, нормализует работу ЖКТ и регулирует водно-солевой баланс. А еще не так давно ученые обнаружили в тыкве такое вещество, которое способно снизить рост туберкулезной палочки.

Полезные вещества в тыкве

Этот овощ содержит огромное количество витаминов, макро- и микроэлементов, которые очень хорошо усваиваются организмом. Удивительно, но в тыкве бета-каротина намного больше, чем в моркови. Также тыква содержит железо, цинк, кобальт и медь, поэтому она показана при пониженном гемоглобине и прочих проблемах с кровью. Еще она богата кальцием, пектином, сахаром, витаминами С, D, PP и группы В. К слову, витамин Е, который тоже есть в тыкве, замедляет процессы старения.

Сырая тыква

Употребление этого овоща в сыром виде способно улучшить работу желчного пузыря и снять воспаление кишечника. Тыкву также можно использовать при ожогах или воспалениях кожи, прикладывая тыквенную кашицу к пораженному участку. Если же у вас гнойные раны, то попробуйте промыть их отваром из тыквенных цветков – так они быстрее затянутся.

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Тыквенный сок

Тыквенный сок необходимо употреблять при повышенной кислотности желудка, запоре, геморрое и нервном возбуждении. Также он укрепляет зубную эмаль и предотвращает появление кариеса. Для профилактики вирусных и бактериальных инфекций выпивайте каждое утро стакан тыквенного сока – так вы укрепите иммунитет.

Семена тыквы

Тыквенные семечки используют при заболеваниях печени, как косметическое и противогельминтное средство. Также они улучшают работу половой системы и спасают от тошноты.

Масло тыквы

Оно хорошо влияет на кожу, ногти и волосы, на состояние хрящей и костной ткани. Тыквенное масло еще обладает бактерицидными свойствами и способствует заживлению ран.

Тыквенная каша

Каша с добавлением тыквы показана при заболеваниях сердца, гипертонии, анемии, отеках и атеросклерозе. Кроме того она спасает от кашля и применяется при лечении заболеваний легких.

Как мы видим, тыква – невероятно полезный овощ, который способен отлично поддержать здоровье организма. Но помните, что тыква может нанести вред при гастрите с пониженной кислотностью, язве желудка и 12-перстной кишки, при сахарном диабете. Очень важно правильно хранить тыкву – при температуре 2-15°C и не оставлять ее под прямыми солнечными лучами.

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