У 3 випуску 5 сезону «Таємниці ДНК» вперше в історії до студії проєкту не приїхала людина, яка звернулася по допомогу. Все тому, що її вже, на жаль, немає серед живих. У листі жінка просила виконати останню волю своєї одеської подруги Наталі і знайти сестру її сина. Пошуки ймовірної родички привели команду в грузинське Боржомі. Саме там живе Надіко Цикелашвілі, яка виросла в прийомній сім’ї і вже багато років шукає кровних рідних в Україні. То невже Наталя з Одеси справді потай народила дочку і нею виявиться Надіко? Хто та третя жінка, яка перед смертю просила, щоб ця загадка розкрилася? І чи вдасться в студії з’єднати дві загублені долі? Дізнайтеся далі.

Пів року тому до редакції проєкту «Таємниці ДНК» звернулася Валентина — літня жінка родом з Одеси, яка жила в Португалії. У листі вона просила виконати останнє прохання своєї давньої подруги Наталі і знайти молодшу сестру її сина Дениса. Жінка випадково залишила Валентині записку з іменами всіх своїх дітей. У ній були вказані син Денис, дочка Анна і… невідома нікому Анжела 1986 року народження. Валентина не була впевнена і попросила проєкт «Таємниці ДНК» перевірити цю гіпотезу, та, на жаль, сама не дожила до розв’язки розслідування.

Команда програми взялася виконати вже подвійну передсмертну волю жінок і вирушила до Одеси. Як з’ясувалося, син покійної Наталі, 44-річний Денис Дерезюк, навіть не здогадується про існування ще однієї сестри. У студії проєкту «Таємниці ДНК» він розповів, що не знає, хто може його шукати. У Дениса двоє дітей і прекрасна дружина. Але інших родичів уже не залишилося. Чоловік поділився, що його батьки — Наталя та Олександр, а також сестра Анна давно мертві. Батьки прожили разом недовго і розлучилися. Після цього Денис залишився з татом, а Анна — з мамою. Олександр підозрював, що обидві дитини не від нього. Через це спілкування в сина з батьком не складалося. Мама Дениса після першого шлюбу знову вийшла заміж — за колишнього засудженого Андрія. А в 1996-му сама сіла у в’язницю на два роки.

Після виходу на свободу Наталя почала дуже пити. Залежність також була і в сестри Анни. Від цього дівчина й померла. Через місяць померла Наталя, а ще через кілька місяців і бабуся Дениса. Зараз чоловік шкодує, що пішов і не зміг допомогти рідним. Він досі горює через втрату близьких, а тому був би радий знайти хоча б далеких родичів.

Журналісти «Таємниць ДНК» провели повномасштабне розслідування і знайшли в реєстрах Анжелу Дерезюк 1986 року народження. У 4-річному віці її вдочерила жінка з Грузії. Зараз дівчину звати Надіко Цикелашвілі. Вона знає про своє походження і тому самостійно шукала родичів, але все безрезультатно. І ось вперше за 30 років дівчина прилетіла в Україну.

Надіко розповіла, що не пам’ятає свого дитинства тут, але дуже хоче знайти рідних. Вона поділилася, що виросла в любові своєї мами Нуну. Зараз у Надіко троє дочок і прекрасний чоловік. Вона любить співати, а також чудово готує. Нуну казала дівчині, що в неї є рідні брат і сестра. А перед смертю прийомна мати дуже просила Надіко знайти своїх рідних.

Чи здійсниться в студії «Таємниці ДНК» потрійна передсмертна воля? Невже Надіко справді сестра Дениса? І як складеться життя героїв?

Дізнайтеся просто зараз у повному 3 випуску 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК».

