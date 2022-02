У 2 випуску 5 сезону «Таємниць ДНК» продовжилася історія 29-річної Марини з Житомирщини. Нагадаємо, дівчина звернулася на проєкт, щоби довести колишньому хлопцеві Олексію, що саме він є батьком її 3-річної доньки Валерії. Але в ході розслідування стали відомі нові несподівані подробиці особистого життя Марини. Що ж насправді приховує дівчина? Невже вона обманювала всіх своїх чоловіків? І хто ще виявиться ймовірним батьком Валерії? Дізнайтеся в матеріалі.

У другому випуску «Таємниць ДНК»-5 продовжилася історія Марини з Житомирщини. Дівчина прийшла в студію проєкту, щоби довести батьківство колишнього хлопця Олексія. Спочатку вона запевняла, що їй потрібна лише увага до трирічної доньки Валерії. Але в ході першого випуску Марина зізналася, що розглядає можливість відновлення стосунків з Олексієм. Крім того, з’ясувалося, що не тільки він може бути батьком дівчинки. Олексій упевнений, що зустрів Марину вже тоді, коли вона була вагітною. У студії він назвав імена двох потенційних батьків Валерії: колишній чоловік Марини Віталій та ексбойфренд Михайло.

У другому випуску «Таємниць ДНК»-5 відкрилися несподівані подробиці з життя героїні. Виявилося, що всіх обранців Марина обманювала про своє минуле. Вона казала їм, що служила в АТО, а також у поліції. Проте виявилося, що насправді дівчина… сиділа у в’язниці. Про такі деталі її біографії не знав жоден з чоловіків. З’ясувалося, що Марина притягувалася до закону тричі ― за крадіжку і давання неправдивих свідчень. Але дівчина каже, що всі три рази її незаслужено звинувачували через куму Аллу. У сумі вона просиділа у в’язниці 4 роки і 1 місяць з перервою на рік.

Та і це не вся правда про героїню. Виявилося, що Віталій був не першим чоловіком Марини. Її першим обранцем став ув’язнений Андрій. Вони одружилися просто у в’язниці. А вже другим чоловіком Марини став Віталій. Пара була разом усього з пів року і розлучилася через постійну брехню дівчини. Віталій також підозрював дружину і в зрадах. Але зараз він звинувачує її в шахрайстві через аліменти і запевняє, що Валерія не від нього.

Ще одним імовірним батьком Олексій назвав такого собі Олександра. Чоловік живе в Харкові. Він багатодітний батько і з Мариною зустрічався всього місяць. Але дівчина запевняє, що статевих стосунків у них не було, адже вона поїхала до нього вже будучи вагітною.

Олександр зі своєю новою обраницею Анною приїхав до студії «Таємниць ДНК». Чоловік запевняє, що Марина вітала його з народженням Валерії. Олександр підтвердив, що дівчина приїхала до нього в Харків, уже будучи вагітною. Причиною розриву він назвав її постійне невдоволення та маніпуляції. Крім того, просто в студії проєкту чоловік пригрозив їй в’язницею за шахрайство. Олександр розповів, що Марина взяла на нього кредит тисячу гривень. Але дівчина це заперечила.

Новий хлопець Марини Леонід весь цей час сидів і слухав одкровення про свою обраницю. І наприкінці розглядів публічно заявив, що хоче… розійтися з нею.

Чим же закінчиться ця заплутана історія? Хто ж усе-таки є батьком Валерії? Як складеться особисте життя Марини після проєкту? І чи схоче біологічний батько спілкуватися з дочкою, дізнавшись результат генетичного тесту?

Дізнайтеся розв’язку цієї історії просто зараз у повному 2 випуску 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК».

