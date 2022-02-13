Во 2 выпуске 5 сезона «Таємниці ДНК» продолжилась история 29-летней Марины с Житомирщины. Напомним, девушка обратилась на проект, чтобы доказать бывшему парню Алексею, что именно он является отцом ее 3-летней дочери Валерии. Но в ходе разбирательств стали известны новые неожиданные подробности личной жизни Марины. Что же на самом деле скрывает девушка? Неужели она обманывала всех своих мужчин? И кто еще окажется вероятным отцом Валерии? Узнайте в материале.

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Во втором выпуске «Таємниці ДНК»-5 продолжилась история Марины с Житомирщины. Девушка пришла в студию проекта, чтобы доказать отцовство бывшего парня Алексея. Сначала она уверяла, что ей нужно всего лишь внимание к 3-летней дочери Валерии. Но в ходе первого выпуска Марина призналась, что рассматривает возможность возобновления отношений с Алексеем. Кроме того, выяснилось, что не только он может быть отцом девочки. Алексей уверен, что встретил Марину уже тогда, когда она была беременной. В студии он назвал имена двух потенциальных отцов Валерии: бывший муж Марины Виталий и экс-бойфренд Михаил.

Во втором выпуске «Таємниці ДНК» открылись неожиданные подробности из жизни девушки. Оказалось, что всех избранников Марина обманывала о своем прошлом. Она говорила им, что служила в АТО, а также в полиции. Но оказалось, что на самом деле, девушка… сидела в тюрьме. О таких деталях ее биографии не знал ни один из мужчин. Выяснилось, что она привлекалась к закону трижды ― за воровство и дачу ложных показаний. Но Марина говорит, что все три раза ее незаслуженно обвиняли из-за кумы Аллы. В сумме она просидела в тюрьме 4 года и 1 месяц с перерывом в год.

Но и это не вся правда о героине. Оказалось, что Виталий был не первым её мужем. Первым избранником девушки стал заключенный Андрей. Они поженились прямо в тюрьме. А уже вторым мужем Марины стал Виталий. Пара была вместе всего около полугода и рассталась из-за постоянной лжи девушки. Виталий также подозревал жену и в изменах. Но сейчас он обвиняет Марину в мошенничестве из-за алиментов и уверяет, что Валерия не от него.

Еще одним вероятным отцом Алексей назвал некого Александра. Мужчина живет в Харькове. Он многодетный отец и с Мариной встречался всего месяц. Но девушка уверяет, что половых отношений у них не было, ведь она поехала к нему уже будучи беременной.

Александр со своей новой избранницей Анной приехал в студию «Таємниці ДНК». Мужчина уверяет, что Марина поздравляла его с рождением Валерии. Александр подтвердил, что девушка приехала к нему в Харьков, уже будучи беременной. Причиной разрыва он назвал ее постоянное недовольство и манипуляции. Кроме того, прямо в студии проекта мужчина пригрозил ей тюрьмой за мошенничество. Александр рассказал, что Марина взяла на него кредит в тысячу гривен. Но девушка это опровергла.

Новый парень Марины Леонид все это время сидел и слушал откровения о своей избраннице. И в конце разбирательств он публично заявил, что хочет… расстаться с ней.

Чем же закончится эта запутанная история? Кто же все-таки является отцом Валерии? Как сложится личная жизнь Марины после проекта? И захочет ли биологический отец общаться с дочерью, узнав результат генетического теста?

Узнайте развязку этой истории прямо сейчас в полном 2 выпуске 5 сезона проекта «Таємниці ДНК».

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