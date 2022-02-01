Уже 6 февраля в 22:10 на телеканале СТБ состоится премьера 5 сезона проекта «Таємниці ДНК». Его неизменной ведущей остается Татьяна Высоцкая. Эксклюзивно для сайта STB.UA Татьяна поделилась своими впечатлениями от нового сезона «Таємниці ДНК» и рассказала, что он готовит зрителям.

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Вот уже пять сезонов проект «Таємниці ДНК» помогает людям раскрыть правду и выйти из сложных жизненных ситуаций. И важная роль в этом процессе принадлежит его ведущей Татьяне Высоцкой. Ведь именно она является поддержкой и медиатором для всех героев программы. И Татьяна уверяет, что 5 сезон проекта «Таємниці ДНК» будет непохожим на другие.

«5 сезон был сложным, и это — честно и комплексно. Мы много работали и замахнулись не только на семейно-психологические истории, но и остросоциальные, недаром же мы социальный проект! Мы присоединились к расследованию по продаже детей, о котором говорила вся Европа. Благодаря проведенной работе журналистов и экспертизе ДНК мумифицированного тела мы вышли на след убийцы. И кроме поиска потерявшихся семей впервые в нашей студии экспертиза показала родство между мужем и женой. За всеми этими историями — титаническая работа наших поисковиков. А в студии мы пытались все это интересно и убедительно рассказать. Уверена, что удалось, но вердикт вынесет зритель!» — поделилась впечатлениями от нового сезона Татьяна Высоцкая.

Не пропустите премьеру 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» уже в это воскресенье в 22:10!

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