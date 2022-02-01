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Тетяна Висоцька про 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК»

01.02.2022

Уже 6 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК». Його незмінною ведучою залишається Тетяна Висоцька. Ексклюзивно для сайту STB.UA Тетяна поділилася своїми враженнями від нового сезону «Таємниці ДНК» і розповіла, що він готує глядачам.

татьяна высоцкая

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Ось уже п’ять сезонів проєкт «Таємниці ДНК» допомагає людям розкрити правду і вийти зі складних життєвих ситуацій. І важлива роль у цьому процесі належить його ведучій Тетяні Висоцькій. Адже саме вона є підтримкою і медіатором для всіх героїв програми. І Тетяна запевняє, що 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК» буде несхожим на інші.

«5 сезон був складним, і це — чесно та комплексно. Ми багато працювали і замахнулися не лише на родинно-психологічні історії, а й гостросоціальні, недарма ж ми соціальний проєкт! Ми долучилися до розслідування з продажу дітей, про який говорила вся Європа. Завдяки проведеній роботі журналістів та експертизі ДНК муміфікованого тіла ми вийшли на слід убивці. І окрім пошуку загублених родин уперше в нашій студії експертиза показала спорідненість між чоловіком та дружиною. За всіма цими історіями — титанічна робота наших пошуковців. А в студії ми намагалися все це цікаво та переконливо розповісти. Певна, що вдалося, але вердикт винесе глядач!» — поділилася враженнями від нового сезону Тетяна Висоцька.

Не пропустіть прем’єру 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» вже цієї неділі о 22:10!

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