Уже 6 лютого о 22:10 в ефір телеканалу СТБ повертається проєкт «Таємниці ДНК». Напередодні прем’єри 5 сезону його керівниця Юлія Поборуєва поділилася з нами, чим він буде цікавий глядачам. Юлія розповіла, що готує новий сезон «Таємниць ДНК», чим особисто для неї є проєкт і з якими труднощами команда зіткнулася під час знімань. Детальніше — в матеріалі.

Юліє, що глядачі побачать у 5 сезоні проєкту «Таємниці ДНК»?

Вісімнадцять дуже заплутаних, неймовірно складних у розробці історій з нестандартним запитом і непередбачуваним фіналом! Ще задовго до знімань наша команда поставила собі планку: доопрацювати, дорозслідувати всі найскладніші і найгучніші звернення і презентувати їх глядачеві саме в цьому сезоні.

Ви тільки уявіть, над деякими заявками ми працювали чи не з моменту народження самого проєкту — понад два з половиною роки! Однією з таких є історія продажу немовлят зі Львівщини. Ми отримали відразу кілька заявок від жінок, які наприкінці 80-х — початку 90-х народжували в пологових будинках Львівщини і, за офіційною версією, народили мертвих діток. Усі ці роки жінки живуть у страшних муках, адже вважають, що їхні діти насправді живі, а самі вони стали жертвами торговців немовлятами. Одна з них навіть точно вказала сім’ю, в якій виховувався її 28-річний син, і вимагала тесту ДНК з ним. Ми ґрунтовно взялися розслідувати цю справу і були шоковані масштабами трагедії. Оскільки з’ясували, що таких сімей може бути більше сотні. Виявилося, вивченням випадків займалися навіть журналісти авторитетних західних видань, у тому числі німецьке «Der Spiegel» та американське «The Washington Post». І звернення до нас по експертизу ДНК справді мало всі підстави.

Також не можу не згадати історію 26-річного хлопця з Одеси. Маленьким він загубився в центрі міста і не зміг повернутися додому. Все життя він провів по інтернатах, пізніше шукав батьків і сподівався на зустріч. Він навіть не впевнений, що його звати Михайло, і не знає точно, скільки йому років, оскільки дату народження «знайді» встановлювали за зовнішніми ознаками. Куди тільки не звертався хлопець: поліція, соціальні служби, ― але все було марно. Ми дуже довго розслідували цей випадок, буквально жили в Одесі, піднімали архіви, возили хлопця на те місце біля Південного ринку, де він нібито заблукав понад 20 років тому, щоб, можливо, він згадав якісь деталі. Нам так хотілося допомогти нашому герою, що, незважаючи на невдачі протягом року, ми не полишали надію вийти на слід його родичів. Скажу більше — ми вийшли відразу на дві сім’ї, у яких багато років тому зникла дитина такого ж віку. Обидві родини — з Одещини. Однак спогади Михайла зовсім «не клеїлися» з виявленими нами фактами. Щоб підтвердити здогадки наших агентів, потрібна була тільки експертиза ДНК!

Словом, у цьому сезоні ми однозначно будемо дивувати!

Чим новий сезон відрізнятиметься від попередніх?

Не перебільшу, якщо скажу, що ще більшим жаром пристрастей, більш глобальними розслідуваннями. Будуть і дуже незвичайні тести ДНК. Наприклад, тест на спорідненість між дружиною і чоловіком! До нас звернулася жінка, яка запідозрила, що насправді її чоловік — це рідний брат. Чесно зізнаюся, спочатку вся наша група припустила, що це якесь божевілля, сюр, адже так не буває! Однак події на знімальному майданчику почали розгортатися таким чином, що абсолютно всі, включаючи режисерів та операторів, затамували подих в очікуванні доленосного тесту ДНК! А після оголошення результату (звичайно, я поки не можу сказати, яким він був) на майданчику вирували такі емоції, що ви собі навіть уявити не можете!

Історія якого героя 5-го сезону вразила вас найбільше?

Безумовно, всі історії вражають до глибини душі. Пам’ятаю, я довго не могла відійти від зйомок про 19-річну одеситку, яка звернулася по тест на батьківство між своїм 2-річним сином і… її дядьком. Як з’ясувалося під час знімань, насправді дівчина заплуталася, від кого народила дитину, але після всього, що було в її житті, вирішила ризикнути і за допомогою експертизи відбити дорослого дядька у тітки, оскільки елементарно потребувала опори. Дуже глибока драма, коріння якої, безумовно, сягає далекого минулого. Після таких історій знову і знову задумуєшся, як важливо давати своїм дітям любов і підтримку, увагу і турботу. Адже майбутнє дітей, без сумнівів, дуже залежить від того, яким є їхнє дитинство.

Та, напевно, найбільш особливою в новому сезоні для мене і моїх колег є програма про зниклого хлопця з Донеччини. Спокійний і врівноважений, не мавши ворогів, він пішов з дому прогулятися три роки тому і не повернувся. А рік потому поліція видала матері на поховання справжнісіньку… мумію, стверджуючи, що це і є її зниклий Олексій. Тіло було знайдено на покинутому пустирі. Два роки мати відмовляється ховати ці рештки, бо зовні вони не мають жодної схожості з сином. Ми не тільки провели дуже складну експертизу ДНК муміфікованого трупа і відповіли на запитання, кому належать рештки, а й докопалися до істини — вийшли на ймовірних злочинців, причетних до цієї жахливої трагедії. Зробили те, що з якихось причин не зробила поліція.

Мені хотілося б відзначити двох безстрашних редакторів проєкту — Надію Шелест і Ксенію Безлюдну, які займалися розслідуванням цього злочину і навіть привезли в студію дуже важливого свідка, котрий змінив хід усієї справи.

Я дуже пишаюся колегами і всією нашою командою. Не перестаю повторювати, що в проєкті працюють одні з найсильніших журналістів країни. Справжні титани проєкту — головна редакторка Вікторія Писарець, шеф-редактори Ігор Войцішевський, Влада Фомицька, Дар’я Запорожець, головна режисерка Рита Яковенчук. І, звичайно, наша перлина — ведуча Тетяна Висоцька: тактовна і мудра, тепла, з приголомшливим почуттям гумору та улюблениця мільйонів!

А чи виникали труднощі під час знімань?

Звичайно, труднощі переслідують нас постійно — і це нормально. Тому що ми намагаємося братися лише за справді заплутані історії. Найчастіше нашу роботу гальмують державні структури, які, тим чи іншим чином, були причетні до випадків, що розслідуються нами. Коронавірус, звичайно, досі залишається однією з найголовніших наших перепон.

Чим особисто для вас є проєкт «Таємниці ДНК»?

Напевно, не помилюся, якщо скажу, що для всієї нашої команди проєкт ніколи не був просто роботою. Ми настільки любимо свою справу і захоплені завданнями, що вже кілька років живемо в цьому стані — стані «Таємниць ДНК» ― і отримуємо від цього колосальне задоволення. Ми прокидаємося і засинаємо в цьому стані — пошуку, нових ідей, нестандартних рішень тощо. Серед усіх новорічних іграшок на ялинці ми, дорослі люди, як діти, найбільше радіємо тій, що з логотипом «Таємниці ДНК». Собачці, що приблудилася до знімального павільйону, даємо кличку Тайна. Ми ретельно обираємо подарунки одне одному на день народження і підтримуємо у важку хвилину. Тому особисто для мене проєкт — це моє життя, моя сім’я, мої друзі. Думаю, інші колеги дадуть приблизно таку саму відповідь.

Якщо не секрет, що на нас чекає в прем’єрному випуску сезону?

Ми в ефірі з 6 лютого, щотижня в неділю о 22:10. Першою вийде одна з найгарячіших історій нового сезону — любовний трикутник у двох частинах з тестом ДНК на батьківство! Заради фіналу, який, як то кажуть, не налазить на голову, я рекомендую подивитися програму абсолютно всім.

Нагадаю, якщо вам потрібна генетична експертиза, телефонуйте до нас на гарячу лінію за номером +380676905669 або пишіть на пошту dnk@slm.ua. І пам'ятайте: тест ДНК розкриє будь-яку таємницю!

