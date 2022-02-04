Уже 6 февраля в 22:10 в эфир телеканала СТБ возвращается проект «Таємниці ДНК». В преддверии премьеры 5 сезона его руководитель Юлия Поборуева поделилась с нами, чем он будет интересен зрителям. Юлия рассказала, что готовит новый сезон «Таємниць ДНК», чем лично для нее является проект и с какими сложностями команда столкнулась во время съемок. Подробнее — в материале.

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Юлия, что зрители увидят в 5 сезоне проекта «Таємниці ДНК»?

Восемнадцать очень запутанных, невероятно сложных в разработке историй с нестандартным запросом и непредсказуемым финалом! Еще задолго до съемок наша команда поставила себе планку: доработать, дорасследовать все самые сложные и громкие обращения и презентовать их зрителю именно в этом сезоне.

Вы только представьте, над некоторыми заявками мы трудились едва ли не с момента рождения самого проекта — более двух с половиной лет! Одной из таких является история продажи младенцев со Львовской области. Мы получили сразу несколько заявок от женщин, которые в конце 80-х — начале 90-х рожали в роддомах Львовщины и, по официальной версии, родили мертвых деток. Все эти годы женщины живут в страшных мучениях, ведь считают, что их дети на самом деле живы, а сами они стали жертвами торговцев новорожденными. Одна из них даже точно указала семью, в которой воспитывался ее 28-летний сын, и потребовала тест ДНК с ним. Мы основательно взялись расследовать данное дело и были шокированы масштабами трагедии. Так как выяснили, что таких семей может быть более сотни. Оказалось, изучением случаев занимались даже журналисты авторитетных западных изданий, в том числе немецкий «Der Spiegel» и американский «The Washington Post». И обращение к нам за экспертизой ДНК действительно имело все основания.

Также не могу не упомянуть историю 26-летнего парня из Одессы. Маленьким он потерялся в центре города и не смог вернуться домой. Всю жизнь он провел по интернатам, позже искал родителей и надеялся на встречу. Он даже не уверен, что его зовут Михаил, и не знает точно, сколько ему лет, так как дату рождения «найденышу» устанавливали по внешним признакам. Куда только не обращался парень: полиция, социальные службы, ― но все было тщетно. Мы очень долго расследовали данный случай, буквально жили в Одессе, поднимали архивы, возили парня на то место возле Южного рынка, где он якобы заблудился более 20 лет назад, чтобы, возможно, он вспомнил какие-то детали. Нам настолько хотелось помочь нашему герою, что, несмотря на неудачи на протяжении года, мы не оставляли надежду взять след его родственников. Скажу больше — мы вышли сразу на две семьи, у которых много лет назад пропал ребенок такого же возраста. И обе они — из Одесской области. Однако воспоминания Михаила совсем «не клеились» с обнаруженными нами фактами. Чтобы подтвердить догадки наших агентов, нужна была только экспертиза ДНК!

Одним словом, в этом сезоне мы однозначно будем удивлять!

Чем новый сезон будет отличаться от предыдущих?

Не преувеличу, если скажу, что еще большим накалом страстей, более глобальными расследованиями. Будут и очень необычные тесты ДНК. Например, тест на родство между женой и мужем! К нам обратилась женщина, заподозрив, что на самом деле ее муж — это родной брат. Честно признаюсь, поначалу вся наша группа предположила, что это какое-то безумие, сюр, ведь так не бывает! Однако события на съемочной площадке начали разворачиваться таким образом, что абсолютно все, включая режиссеров и операторов, затаили дыхание, дожидаясь судьбоносного теста ДНК! А после оглашения результата (конечно, я пока не могу сказать, каким он был) на площадке бушевали такие эмоции, что вы себе даже представить не можете!

История какого героя 5-го сезона впечатлила вас больше всего?

Безусловно, все истории трогают до глубины души. Помню, я долго не могла отойти от съемок про 19-летнюю одесситку, которая обратилась за тестом на отцовство между своим 2-летним сыном и… ее дядей. Как выяснилось во время съемок, на самом деле девушка запуталась, от кого родила ребенка, но после всего, что было в ее жизни, решила рискнуть и с помощью экспертизы отбить взрослого дядю у тетки, так как элементарно нуждалась в опоре. Очень глубокая драма, корни которой, несомненно, находятся в далеком прошлом. После таких историй снова и снова задумываешься, как важно давать своим детям любовь и поддержку, внимание и заботу. Ведь будущее детей, конечно, очень зависит от того, каким является их детство.

Однако, наверное, самой особенной в новом сезоне для меня и моих коллег является программа о пропавшем парне из Донецкой области. Спокойный и уравновешенный, не имеющий врагов, он ушел из дома прогуляться три года назад и не вернулся. А год спустя полиция выдала матери на захоронение самую настоящую… мумию, утверждая, что это и есть ее пропавший Алексей. Тело было найдено на заброшенном пустыре. Два года мать отказывается хоронить эти останки, так как внешне они не имеют никакого сходства с сыном. Мы не только провели очень сложную экспертизу ДНК мумифицированного трупа и ответили на вопрос, кому принадлежат останки, но и докопались до истины — вышли на предполагаемых преступников, причастных к этой ужасной трагедии. Сделали то, что по каким-то причинам не сделала полиция.

Мне хотелось бы отметить двух бесстрашных редакторов проекта — Надежду Шелест и Ксению Безлюдную, которые занимались расследованием этого преступления и даже привезли в студию очень важного свидетеля, изменившего ход всего дела.

Я очень горжусь коллегами и всей нашей командой. Не перестаю повторять, что в проекте работают одни из самых сильных журналистов страны. Настоящие титаны проекта — главный редактор Виктория Писарец, шеф-редакторы Игорь Войцишевский, Влада Фомицкая, Дарья Запорожец, главный режиссер Рита Яковенчук. И, конечно, наша жемчужина — ведущая Татьяна Высоцкая: тактичная и мудрая, теплая, с потрясающим чувством юмора и любимая миллионами!

А возникали ли сложности во время съемок?

Конечно, сложности преследуют нас постоянно, — и это нормально. Потому что мы стараемся браться лишь за действительно запутанные истории. Зачастую нашу работу тормозят государственные структуры, которые, тем или иным образом, были причастны к случаям, расследуемым нами. Коронавирус, естественно, по-прежнему остается одним из главных наших препятствий.

Чем лично для вас является проект «Таємниці ДНК»?

Наверное, не ошибусь, если скажу, что для всей нашей команды проект никогда не был просто работой. Мы настолько любим свое дело и увлечены задачами, что уже несколько лет живем в этом состоянии — состоянии «Таємниць ДНК» ― и получаем от этого колоссальное удовольствие. Мы просыпаемся и засыпаем в этом состоянии — поиска, новых идей, нестандартных решений и так далее. Среди всех новогодних игрушек на елке мы, взрослые люди, как дети, больше всего радуемся той, что с логотипом «Таємниці ДНК». Приблудившейся к съемочному павильону собачке даем кличку Тайна. Мы тщательно выбираем подарки друг другу на день рождения и поддерживаем в трудную минуту. Поэтому лично для меня проект — это моя жизнь, моя семья, мои друзья. Думаю, остальные коллеги ответят приблизительно так же.

Если не секрет, что нас ждет в премьерном выпуске сезона?

Мы в эфире с 6 февраля, еженедельно по воскресеньям в 22:10. Первой выйдет одна из самых горячих историй нового сезона — любовный треугольник в двух частях с тестом ДНК на отцовство! Ради финала, который, как говорится, не налазит на голову, я рекомендую посмотреть программу абсолютно всем.

Напомню, что если вам нужна генетическая экспертиза, обращайтесь к нам на горячую линию по номеру +380676905669 или пишите на почту dnk@slm.ua. И помните: тест ДНК раскроет любую тайну! До встречи в эфире!

Не пропустите премьеру 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» уже 6 февраля в 22:10 на СТБ!

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