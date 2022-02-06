В 1 премьерном выпуске 5 сезона «Таємниці ДНК» на проект за помощью обратилась 29-летняя Марина с Житомирщины. Она просит провести тест ДНК, чтобы доказать своему бывшему парню Алексею, что именно он является отцом ее дочери Валерии. Марина мечтает, чтобы 3-летний ребенок хоть иногда виделся с ним. Но сам Алексей уверен, что на момент их знакомства девушка была уже беременна, и подозревает в отцовстве как минимум трех мужчин. На чьей же стороне правда? Какой любовный треугольник раскроется в ходе разбирательств? И встретится ли Валерия в студии со своим отцом? Читайте в материале.

Больше по теме: Татьяна Высоцкая о 5 сезоне проекта «Таємниці ДНК»

На проект «Таємниці ДНК» обратилась 29-летняя Марина. Ее дочь Валерия никогда не видела своего отца, ведь он не признает ее и считает, что девочка рождена от кого-то другого. Марину такие обвинения расстраивают.

В студии девушка рассказала, что поначалу их отношения с Алексеем были очень романтичными. Марина влюбилась в него и надеялась на что-то серьезное. Поэтому когда забеременела, то была счастлива. Алексей поначалу также был рад и признавал ребенка, а позже просто ушел из дома и не вернулся. Только через год Марина смогла дозвониться до него и сообщить о рождении дочери. Но Алексей на это сказал, что девушка нагуляла ребенка, и так ни разу и не приехал, чтобы увидеть девочку.

Марина признается, что ей сложно одной растить дочь. Однако ее новый парень Леонид в студии проекта заявил, что готов воспитывать Валерию вместе и надеется на серьезные отношения. Но даже несмотря на это, Марина не отрицала, что все еще может вернуться к Алексею.

В студии появился и сам предполагаемый отец со своей новой девушкой Оксаной. Он уверен, что Валерия не его дочь, а Марина все это делает только ради денег. Алексей утверждает, что счастлив с Оксаной, а бывшая девушка постоянно пишет им и не дает жизни. Мужчина также признался, что в обиде на Марину. Он говорит, что из-за нее остался на улице. Алексей предполагает, что отцом Валерии может быть бывший муж девушки — военный Виталий.

В студии также стало известно, что на момент отношений с Алексеем Марина была еще формально в браке. Из-за этого изначально Валерию записали именно на Виталия, и тому пришлось полтора года платить алименты.

Еще одним подозреваемым в отцовстве стал бывший парень Марины Михаил. С ним она познакомилась на 5 месяце беременности и рассталась спустя чуть больше чем полгода. Причиной Марина называет нежелание мужчины работать.

И вот наступил момент истины. В студии появился бывший муж Марины — Виталий. Он заверил, что точно не может быть отцом Валерии, поскольку страдает от бесплодия. Мужчина также рассказал, что злится на Марину и хочет получить выплаченные алименты назад, когда станут известны результаты теста ДНК.

Удастся ли ему это? Что на самом деле скрывает девушка? Неужели она пыталась приписать дочь сразу троим мужчинам? Кто же все-таки является отцом маленькой Леры? И останется ли с Мариной Леонид после всего услышанного?

Узнайте продолжение истории уже во 2 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-5 13 февраля. Не пропустите!

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 18: как сложились жизни героев проекта?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.