У 1 прем’єрному випуску 5 сезону «Таємниць ДНК» на проєкт по допомогу звернулася 29-річна Марина з Житомирщини. Вона просить провести тест ДНК, щоб довести своєму колишньому хлопцеві Олексію, що саме він є батьком її доньки Валерії. Марина мріє, щоби 3-річна дитина хоч іноді бачилася з ним. Але сам Олексій упевнений, що на момент їхнього знайомства дівчина була вже вагітна, і підозрює в батьківстві щонайменше трьох чоловіків. На чиєму ж боці правда? Який любовний трикутник розкриється в ході розглядів? І чи зустрінеться Валерія в студії зі своїм батьком? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Тетяна Висоцька про 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК»

На проєкт «Таємниці ДНК» звернулася 29-річна Марина. Її донька Валерія ніколи не бачила свого батька, адже він не визнає її і вважає, що дівчинка народжена від когось іншого. Марину такі звинувачення засмучують.

У студії дівчина розповіла, що спочатку їхні стосунки з Олексієм були дуже романтичними. Марина закохалася в нього і сподівалася на щось серйозне. Тому коли завагітніла, то була щаслива. Олексій спочатку також був радий і визнавав дитину, а пізніше просто пішов з дому і не повернувся. Тільки через рік Марина змогла додзвонитися до нього і повідомити про народження дочки. Проте Олексій на це сказав, що дівчина нагуляла дитину, і так жодного разу і не приїхав, щоб побачити дівчинку.

Марина зізнається, що їй важко самій ростити доньку. Однак її новий хлопець Леонід у студії проєкту заявив, що готовий виховувати Валерію разом і сподівається на серйозні стосунки. Та навіть незважаючи на це, Марина не заперечувала, що все ще може повернутися до Олексія.

У студії з’явився й сам імовірний батько зі своєю новою дівчиною Оксаною. Він упевнений, що Валерія не його дочка, а Марина все це робить тільки заради грошей. Олексій стверджує, що щасливий з Оксаною, а колишня дівчина постійно пише їм і не дає життя. Чоловік також зізнався, що ображений на Марину. Він каже, що через неї залишився на вулиці. Олексій припускає, що батьком Валерії може бути колишній чоловік дівчини — військовий Віталій.

У студії також стало відомо, що на момент стосунків з Олексієм Марина була ще формально в шлюбі. Через це спочатку Валерію записали саме на Віталія, і йому довелося півтора року платити аліменти.

Ще одним підозрюваним у батьківстві став колишній хлопець Марини Михайло. З ним вона познайомилася на 5 місяці вагітності і розійшлася після трохи більше ніж півроку стосунків. Причиною Марина називає небажання чоловіка працювати.

І ось настав момент істини. У студії з’явився колишній чоловік Марини — Віталій. Він запевнив, що точно не може бути батьком Валерії, оскільки страждає на безпліддя. Чоловік також розповів, що злиться на Марину і хоче отримати виплачені аліменти назад, коли стануть відомі результати тесту ДНК.

Чи вдасться йому це? Що насправді приховує дівчина? Невже вона намагалася приписати дочку відразу трьом чоловікам? Хто ж усе-таки є батьком маленької Лери? І чи залишиться з Мариною Леонід після всього почутого?

Дізнайтеся продовження історії вже у 2 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-5 13 лютого. Не пропустіть!

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 18: як склалося життя героїв проєкту?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.