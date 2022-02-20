В 3 выпуске 5 сезона «Таємниць ДНК» впервые в истории в студию проекта не приехал человек, который обратился за помощью. Все потому, что её уже, к сожалению, нет в живых. В письме женщина просила исполнить последнюю волю своей одесской подруги Натальи и найти сестру ее сына. Поиски вероятной родственницы привели команду в грузинское Боржоми. Именно там живет Надико Цикелашвили, которая выросла в приемной семье и уже много лет ищет кровных родных в Украине. Так неужели Наталья из Одессы действительно родила в тайне дочь и ею окажется Надико? Кто та третья женщина, которая перед смертью просила, чтобы эта загадка раскрылась? И удастся ли в студии соединить две затерянные судьбы? Узнайте далее.

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Полгода назад в редакцию проекта «Таємниці ДНК» обратилась Валентина — пожилая женщина родом из Одессы, которая переехала в Португалию. В письме она просила исполнить последнюю просьбу своей давней подруги Натальи и найти младшую сестру ее сына Дениса. Женщина случайно оставила Валентине записку с именами всех своих детей. В ней были указаны сын Денис, дочь Анна и… некая Анжела 1986 года рождения. Валентина не была уверена и попросила проект «Таємниці ДНК» проверить эту гипотезу, но, к сожалению, сама не дожила до развязки расследования.

Команда проекта взялась исполнить уже двойную предсмертную волю женщин и отправилась в Одессу. Как выяснилось, сын покойной Натальи, 44-летний Денис Дерезюк, даже не догадывается о существовании еще одной сестры. В студии проекта «Таємниці ДНК» он рассказал, что не знает, кто может его искать. У Дениса двое детей и прекрасная жена. Но других родственников уже не осталось. Мужчина поделился, что его родители — Наталья и Александр, а также сестра Анна давно мертвы. Родители прожили вместе недолго и развелись. После этого Денис остался с папой, а Анна — с мамой. Александр подозревал, что оба ребенка не от него. Из-за этого общение у сына с отцом не складывалось. Мама Дениса после первого брака снова вышла замуж — за бывшего осужденного Андрея. А в 1996-м сама села в тюрьму на два года.

После выхода на свободу Наталья начала сильно пить. Зависимость также была и у сестры Анны. От этого девушка и умерла. Через месяц умерла Наталья, а еще спустя пару месяцев и бабушка Дениса. Сейчас мужчина жалеет, что ушел и не смог помочь родным. Он до сих пор горюет о потере близких, а потому был бы рад найти хотя бы дальних родственников.

Журналисты проекта «Таємниці ДНК» провели полномасштабное расследование и нашли в реестрах Анжелу Дерезюк 1986 года рождения. В 4-летнем возрасте ее удочерила женщина из Грузии. Сейчас девушку зовут Надико Цикелашвили. Она знает о своем происхождении и поэтому самостоятельно искала родственников, но все безрезультатно. И вот впервые за 30 лет девушка прилетела в Украину.

Надико рассказала, что не помнит своего детства здесь, но очень хочет найти родных. Она поделилась, что выросла в любви своей мамы Нуну. Сейчас у Надико трое дочерей и прекрасный муж. Она любит петь, а также прекрасно готовит. Нуну говорила девушке, что у нее есть родные брат и сестра. А перед смертью приемная мать очень просила Надико найти своих родных.

Исполнится ли в студии «Таємниці ДНК» тройная предсмертная воля? Неужели Надико действительно сестра Дениса? И как сложится жизнь героев?

Узнайте прямо сейчас в полном 3 выпуске 5 сезона проекта «Таємниці ДНК».

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