Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Таємниці ДНК»: Що покаже генетичний тест у 6 випуску 4 сезону?

01.10.2021

Уже цієї неділі, 3 жовтня, о 22:10 вийде скандальний 6 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Одного разу Дар’я вже пройшла перевірку поліграфом на «Детекторі брехні». Але зараз її чоловік засумнівався у своєму батьківстві. Чи вдасться дівчині цього разу довести свою чесність на проєкті «Таємниці ДНК»?

таємниці днк

У 6 випуску «Таємниці ДНК» в студії проєкту розгориться справжній скандал. Чоловік Дар’ї Олександр упевнений, що його колись чесна дружина зрадила його і син не від нього. Підтримує чоловіка в цьому і його сім’я. Дар’я ж запевняє у протилежному. На нас чекає справжній жар пристрастей, адже дівчина готова захищати свою позицію навіть за допомогою… кулаків. На чиєму ж боці правда? Відповідь, як завжди, у конверті з результатом тесту ДНК.

Дивіться 6 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 3 жовтня о 22:10 на СТБ. Це неможливо пропустити!

Video: «Таємниці ДНК»: Що покаже генетичний тест у 6 випуску 4 сезону?

3 жовтня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 6 випуск 4 сезону. Чим здивує 6 випуск Таємниці ДНК 4 від 03.10.2021 - дивіться в анонсі.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 5: ким виявиться рідна мати Людмили?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send