Уже цієї неділі, 3 жовтня, о 22:10 вийде скандальний 6 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Одного разу Дар’я вже пройшла перевірку поліграфом на «Детекторі брехні». Але зараз її чоловік засумнівався у своєму батьківстві. Чи вдасться дівчині цього разу довести свою чесність на проєкті «Таємниці ДНК»?

У 6 випуску «Таємниці ДНК» в студії проєкту розгориться справжній скандал. Чоловік Дар’ї Олександр упевнений, що його колись чесна дружина зрадила його і син не від нього. Підтримує чоловіка в цьому і його сім’я. Дар’я ж запевняє у протилежному. На нас чекає справжній жар пристрастей, адже дівчина готова захищати свою позицію навіть за допомогою… кулаків. На чиєму ж боці правда? Відповідь, як завжди, у конверті з результатом тесту ДНК.

Дивіться 6 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 3 жовтня о 22:10 на СТБ. Це неможливо пропустити!

