Уже в это воскресенье, 3 октября, в 22:10 выйдет скандальный 6 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Однажды Дарья уже прошла проверку полиграфом на «Детекторе лжи». Но сейчас ее муж усомнился в своем отцовстве. Удастся ли девушке на этот раз доказать свою честность на проекте «Таємниці ДНК»?

В 6 выпуске «Таємниці ДНК» в студии проекта разгорится настоящий скандал. Муж Дарьи Александр уверен, что его некогда честная жена изменила ему и сын не от него. Поддерживает мужчину в этом и его семья. Дарья же уверяет в обратном. Нас ожидает настоящий накал страстей, ведь девушка готова защищать свою позицию даже с помощью… кулаков. На чьей же стороне правда? Ответ, как всегда, в конверте с результатом теста ДНК.

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Video: «Таємниці ДНК»: Что покажет генетический тест в 6 выпуске 4 сезона? 3 октября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 6 выпуск 4 сезона. Чем удивит 6 выпуск Таємниці ДНК 4 от 03.10.2021 - смотрите в анонсе.

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