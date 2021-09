Тетяна Висоцька про знімання 4-го сезону «Таємниць ДНК» та історії, які побачить глядач

В ефірі СТБ стартував четвертий сезон проєкту «Таємниці ДНК» ― програми, яка допомагає своїм героям незалежною та достовірною експертизою ДНК. З кожним сезоном команда проєкту дедалі більше розширює сфери допомоги в ситуаціях, де тест ДНК може дати відповідь на запитання героїв: чи рідні їм батьки, яке захворювання закодоване у їхній генетиці або чий біоматеріал знайшли на місці злочину. Ведуча програми Тетяна Висоцька в ексклюзивній розмові з СТБ розказала, як проходить знімання нового сезону «Таємниць ДНК», яких героїв вона зустріла і з чим вони допомагають цього разу. Читайте в матеріалі.

Якими словами ви можете охарактеризувати 4 сезон «Таємниць ДНК»?

Якраз думала над свіжими епітетами. Один з них точно ― наголовуненатяжний! Бо деякі історії настільки неймовірні, що важко повірити. Але запевняю: усе, що відбувається в студії, ― правда.

Чим особливий новий сезон проєкту?

Це реаліті, кожна історія може зірватися, або щось піде не так. Ми стали більше освоювати двосерійки: якщо історія надто рясна, то розбиваємо на дві серії, і, думаю, це гарна практика!

Чи було знімання 4 сезону складніше за попередні? Якщо так, то чому?

Сезон ще у процесі знімання. Бувало, що зривалися історії з різних причин буквально за кілька годин до знімання. А студія розгорнута, люди чекають. Зараз ось я захворіла, поки теж перерва.

Яких героїв телеглядач побачить у студії «Таємниць ДНК» в 4 сезоні?

Звичайно, різних. Герої та їхні долі настільки різнопланові, що буде всякого на нашому човні: і байдужі батьки, і дивні матері, і не менше ― діти.

Кого з експертів ми побачимо в цьому сезоні програми?

У нас прекрасні експерти, генетики, психологи-фізіогномісти, криміналісти-юристи. Усі дуже фахові і людяні. З нами продовжать працювати психологи Анна Просвєтова, Андрій Жельветро, генетикиня Людмила Турова, фізіогномістка Тетяна Ларіна.

До нас доєднаються такі спеціалісти, як детективи Руслан Болгов та Олег Боричук, люди, які допомагають нам у журналістському розслідуванні, та медична продюсерка StarLightMedia Ірина Чуєва.

Чим проєкт «Таємниці ДНК» унікальний і як він це доводить уже 4 сезон поспіль?

Думаю, глядач сам уже відповів на це запитання. У нас є головний достовірний ключ істини ― незалежна експертиза ДНК. І прекрасна професійна команда, яка вміє розповідати історії так, щоб це було цікаво, повчально і небанально.

Яка історія найбільше розчулила?

Цього сезону одна з героїнь прийшла до нас із дуже нетиповим запитом: за допомогою тесту ДНК розібратися у своїй генетиці та генетиці дітей, щоб зрозуміти, як, від кого та чому їм передалися сильні захворювання хребта. Жінка хоче вивчити свою генетику і знайти біологічну родину, бо розуміє, що ці захворювання передалися від інших батьків. Мені та всій команді дуже хотілося допомогти її дітям.

Історія, яка найбільше розізлила?

Усі, в яких є безвідповідальні батьки. Такою була в нас одна дуже скандальна історія: героїня прийшла на програму, щоб довести своєму колишньому чоловікові, що її син йому рідний. Нічого незвичайного ― частий запит до нашої команди. Тільки ця дівчина часто була помічена в інших ток-шоу різних телеканалів, і в студії під час нашої розмови ми дізнаємося зовсім іншу, насправді обурливу для мене, причину її звернення до нашої програми. Якщо сказати у двох словах, то ця героїня просто використовувала дитину для досягнення своїх цілей…

Історія, яка виявилася занадто заплутаною?

Їх таких чимало. Нещодавно була в ефірі двосерійна історія, де головна героїня заплуталася у «батьках» дитини.

Ще буде в нас кримінальна історія, у якій жінка прийшла з проханням знайти її сина і довести, що він живий. 11 років тому в неї пропав син, а 5 років тому їй сказали, що він мертвий, і показали, де його поховано. Та серце матері до останнього не вірило в це, тому жінка звернулася до нашої програми. Під час розслідування ми виявили дуже багато помилок у роботі правоохоронних органів і навіть проводили ексгумацію!

Прем’єру 4 сезону «Таємниць ДНК» треба неодмінно подивитися, бо…

Це унікальний проєкт із важливою соціальною місією: ми вчимо поважати себе і берегти близьких!

