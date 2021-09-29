Татьяна Высоцкая о съемках 4-го сезона «Таємниць ДНК» и историях, которые увидит зритель

В эфире СТБ стартовал четвертый сезон проекта «Таємниці ДНК» ― программы, которая помогает своим героям независимой и достоверной экспертизой ДНК. С каждым сезоном команда проекта все больше расширяет сферы помощи в ситуациях, где тест ДНК может дать ответ на вопрос героев: родные ли им родители, какое заболевание закодировано в их генетике или чей биоматериал нашли на месте преступления. Ведущая программы Татьяна Высоцкая в эксклюзивном разговоре с СТБ рассказала, как проходят съемки нового сезона «Таємниць ДНК», каких героев она встретила и с чем они помогают сейчас. Читайте в материале.

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Какими словами вы можете охарактеризовать 4 сезон «Таємниц ДНК»?

Как раз думала над свежими эпитетами. Один из них точно ― наголовуненатягивающийся! Потому что некоторые истории настолько невероятны, что трудно поверить. Но уверяю: все, что происходит в студии, ― правда.

Чем особенный новый сезон проекта?

Это реалити, каждая история может сорваться, или что-то пойдет не так. Мы стали больше осваивать двухсерийки: если история слишком большая, то разбиваем на две серии, и, думаю, это хорошая практика!

Были ли съемки 4 сезона сложнее предыдущих? Если да, то почему?

Сезон еще в процессе съемок. Бывало, что срывались истории по разным причинам буквально за несколько часов до съемки. А студия развернута, люди ждут. Сейчас вот я заболела, пока тоже перерыв.

Каких героев телезритель увидит в студии «Таємниць ДНК» в 4 сезоне?

Конечно, разных. Герои и их судьбы настолько разноплановые, что будет всякое на нашей лодке: и равнодушные родители, и странные матери, и не менее ― дети.

Кого из экспертов мы увидим в этом сезоне программы?

У нас прекрасные эксперты: генетики, психологи-физиогномисты, криминалисты-юристы. Все очень профессиональные и человечные. С нами продолжат работать психологи Анна Просветова, Андрей Жельветро, ​​генетик Людмила Турова, физиогномист Татьяна Ларина.

К нам присоединятся такие специалисты, как детективы Руслан Болгов и Олег Боричук, люди, которые помогают нам в журналистском расследовании, и медицинский продюсер StarLightMedia Ирина Чуева.

Чем проект «Таємниці ДНК» уникален и как он это доказывает уже 4 сезон подряд?

Думаю, зритель сам уже ответил на этот вопрос. У нас есть главный достоверный ключ истины ― независимая экспертиза ДНК. И прекрасная профессиональная команда, которая умеет рассказывать истории так, чтобы это было интересно, поучительно и небанально.

Какая история больше всего тронула?

В этом сезоне одна из героинь пришла к нам с очень нетипичным запросом: с помощью теста ДНК разобраться в своей генетике и генетике детей, чтобы понять, как, от кого и почему им передались сильные заболевания позвоночника. Женщина хочет изучить свою генетику и найти биологическую семью, потому что понимает, что эти заболевания передались от других родителей. Мне и всей команде очень хотелось помочь ее детям.

История, которая больше всего разозлила?

Все, в которых безответственные родители. Такой была у нас одна очень скандальная история: героиня пришла на программу, чтобы доказать своему бывшему мужу, что ее сын ему родной. Ничего необычного ― частый запрос к нашей команде. Только эта девушка часто была замечена в других ток-шоу разных телеканалов, и в студии во время нашего разговора мы узнали совсем другую, на самом деле возмутительную для меня, причину ее обращения в нашу программу. Если говорить в двух словах, то эта героиня просто использовала ребенка для достижения своих целей…

История, которая оказалась слишком запутанной?

Их таких немало. Недавно была в эфире двухсерийная история, где главная героиня запуталась в «отцах» ребенка.

Еще у нас будет криминальная история, в которой женщина пришла с просьбой найти ее сына и доказать, что он жив. 11 лет назад у нее пропал сын, а 5 лет назад ей сказали, что он мертв, и показали, где он похоронен. Но сердце матери до последнего не верило в это, поэтому женщина обратилась в нашу программу. В ходе расследования мы обнаружили очень много ошибок в работе правоохранительных органов и даже проводили эксгумацию!

Премьеру 4 сезона «Таємниць ДНК» нужно непременно посмотреть, потому что…

Это уникальный проект с важной социальной миссией: мы учим уважать себя и беречь близких!

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