20 февраля в 22:10 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-5. И на этот раз зрителей будет ждать очень запутанная история. На проект обратилась женщина из Португалии, которой уже нет в живых. В своем обращении она просила найти сестру для сына подруги. Какие тайны откроются в ходе программы? И куда расследование заведет команду «Таємниці ДНК»?

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В 3 выпуске 5 сезона «Таємниць ДНК» нас ждет новое запутанное расследование. На проект обратилась женщина из Португалии, уроженка Одессы, которой теперь уже нет в живых. В своем письме она просила найти сестру для сына подруги. Команда «Таємниці ДНК» искала девушку сразу в трех странах. Проекту пришлось столкнуться со многими сложностями и полным отсутствием документов.

Удастся ли «Таємницям ДНК» исполнить последнюю просьбу женщины? И неужели сестрой мужчины окажется та, которая росла в приемной семье в Грузии?

Узнайте уже в это воскресенье в 22:10 в 3 выпуске 5 сезона проекта «Таємниці ДНК»!

Video: «Таємниці ДНК»-5 выпуск 3: чем окончится самое интернациональное расследование сезона? 20 февраля 2022 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 3 выпуск 5 сезона. Чем удивит 3 выпуск Таємниці ДНК 5 от 20.02.2022 - смотрите в анонсе.

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