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«Весна. Любовь. Суперхиты»: репортаж из концертного зала

07.03.2021

Украинские звезды вместе с артистами «Dizel Night» устроили концерт к 8 марта «Весна. Любовь. Суперхиты» — подарок к Международному женскому дню для зрителей телеканала СТБ. Концерт будет транслироваться 8 марта в 22:10.

Зрители телеканала СТБ на концерте «Весна. Любовь. Суперхиты» услышат любимые украинские песни, мировые суперхиты в уникальном исполнении, актуальные шутки от любимых телеведущих и сюрпризы от приглашенных гостей. Впервые на концерте «Весна. Любовь. Суперхиты» прозвучат премьеры новых песен NK, Милы Нитич, ТНМК, Оли Цибульской и самого неожиданного квартета — Александра Пономарева, DZIDZIO, ALEKSEEV и Артема Пивоварова. Также на сцене выступят Оля Полякова, Макс Барских, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие.

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гриша решетник

Ведущим праздничного вечера стал Григорий Решетник: «Хочется подарить праздник, чтобы весна началась с хорошего настроения, чтобы было еще больше любви. Мы так долго ждали этих концертов — и они, наконец, возвращаются».

дзидзьо

Михаил Хома, фронтмен группы «DZIDZIO», по случаю праздника сменил спортивный костюм на изысканный классический и признался, что с приходом весны настроение становится романтичным: «Когда я вижу природу, которая начинает распускается, то снова хочу дышать, хочу жить — все возрождается».

Не пропустите праздничный концерт на телеканале СТБ 8 марта в 22:10.

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Video: «Весна. Любовь. Суперхиты»: репортаж из концертного зала

8 марта в 22:10 в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт Весна. Любовь. Суперхиты от создателей Dizel Night! Смотрите репортаж из концертного зала

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