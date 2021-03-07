Українські зірки разом із артистами «Dizel Night» влаштували концерт до 8 березня «Весна. Любов. Суперхіти» — подарунок до Міжнародного жіночого дня для глядачів телеканалу СТБ. Концерт транслюватиметься 8 березня о 22:10.

Глядачі телеканалу СТБ на концерті «Весна. Любов. Суперхіти» почують улюблені українські пісні, світові суперхіти в унікальному виконанні, актуальні жарти від улюблених телеведучих та сюрпризи від запрошених гостей. Уперше на концерті «Весна. Любов. Суперхіти» прозвучать прем’єри нових пісень NK, Міли Нітіч, ​​ТНМК, Олі Цибульської, а також найнесподіванішого квартету — Олександра Пономарьова, DZIDZIO, ALEKSEEV і Артема Пивоварова. Також на сцені виступлять Оля Полякова, Макс Барських, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мірзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та інші.

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Ведучим святкового вечора став Григорій Решетник: «Хочеться подарувати свято, щоб весна розпочалася з гарного настрою, щоб було ще більше любові. Ми так довго чекали на ці концерти — і вони нарешті повертаються».

Михайло Хома, фронтмен гурт «DZIDZIO», з нагоди свята змінив спортивний костюм на вишуканий класичний і зізнався, що з приходом весни настрій стає романтичнішим: «Коли я бачу природу, що тільки розпускається, то знову хочу дихати, хочу жити — все народжується».

Не пропустіть святковий концерт на телеканалі СТБ 8 березня о 22:10.

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Video: «Весна. Любов. Суперхіти»: репортаж із концертного залу 8 березня о 22:10 в ефірі СТБ глядачі побачать грандіозний концерт Весна. Любов. Суперхіти від творців Dizel Night! Дивіться репортаж із концертної зали

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