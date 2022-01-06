Що обов’язково потрібно зробити за різдвяним столом

Різдво ― це свято дива і чарів, його люблять усі й завжди відзначають у сімейному колі. І в цей момент є обряд, який допоможе зробити так, щоб ваш дім був повною чашею. Що потрібно зробити, розповіла дворазова переможниця і членкиня журі «Битви екстрасенсів», експертка програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Олена Курилова.

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Що потрібно зробити за різдвяним столом

Різдвяний стіл необхідно перев’язати під скатертиною червоною ниткою.

На стіл накрити дванадцять пісних страв, щоб увесь рік не голодувати і щоб за столом сиділи ситі й здорові люди, а також для того, щоб весь рік дім був повною чашею.

Обов’язково треба прочитати молитви «на всяку потребу».

Щоб вигнати всю нечисть із хати та закликати благополуччя, з третьої до четвертої ранку господар дому повинен відчинити двері й посікти поріг тупим боком сокири зі словами: «Мир, лад, здоров’я, скарб». Слова треба повторити щонайменше тричі.

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