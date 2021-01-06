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Різдвяні ворожіння від Олени Курилової

06.01.2021

Різдво це чудовий привід не лише зібратися всією родиною за святковою вечерею, а й влаштувати традиційні ворожіння. Про те, коли відкривається небо і дає відповіді на запитання, а також як саме потрібно ворожити, розповіла екстрасенс Олена Курилова.

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Video: Різдвяні ворожіння від Олени Курилової

Екстрасенс Олена Курілова розповіла, як наворожити собі принца на Різдво

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