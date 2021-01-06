Різдвяні ворожіння від Олени Курилової
06.01.2021
Різдво — це чудовий привід не лише зібратися всією родиною за святковою вечерею, а й влаштувати традиційні ворожіння. Про те, коли відкривається небо і дає відповіді на запитання, а також як саме потрібно ворожити, розповіла екстрасенс Олена Курилова.
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Video: Різдвяні ворожіння від Олени Курилової
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