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Рождественские гадания от Алёны Куриловой

06.01.2021

Рождество это отличный повод не только собраться всей семьей за праздничным ужином, но и устроить традиционные гадания. О том, когда открывается небо и дает ответы на вопросы, а также как именно нужно гадать, рассказала экстрасенс Алена Курилова.

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Video: Рождественские гадания от Алёны Куриловой

Экстрасенс Алена Курилова рассказала, как нагадать себе принца на Рождество

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