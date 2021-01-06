Рождественские гадания от Алёны Куриловой
06.01.2021
Рождество — это отличный повод не только собраться всей семьей за праздничным ужином, но и устроить традиционные гадания. О том, когда открывается небо и дает ответы на вопросы, а также как именно нужно гадать, рассказала экстрасенс Алена Курилова.
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Video: Рождественские гадания от Алёны Куриловой
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