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Обряди на Різдво: як привернути кохання, фінанси та здоров’я у 2022 році

06.01.2022

Різдвяні обряди найпотужніший магічний інструмент. Як проводити їх правильно?Фіналістка «Битви екстрасенсів-16» Ольга Стогнушенко розповіла про три найпопулярніші обряди, які можна зробити на Різдво 2022 року.

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Festive Christmas Season

Обряд на любов

У різдвяну ніч візьміть дві червоні свічки. Їх необхідно звити в одну, а потім запалити. Поки вогники весело палають, читайте такі слова: «Яскраво зірочки сяють, любов’ю землю висвітлюють. Вони вічно живуть і люблять вірно. Дві зірки запалю сьогодні. Будуть вірністю палати, любити і світ оберігати! До почуттів – взаємність, вірність і щастя! Хай буде так!» Недогарки свічок зберегти у затишному місці в будинку.

Обряд на фінанси

Вам знадобиться три зелені свічки, зелена стрічка і паличка кориці. З давніх-давен кориця вважалася однією з найдорожчих і благородних спецій. Корицю і свічки потрібно змотати разом зеленою ниткою. Запалити свічки і обійти за годинниковою стрілкою всі кути будинку, наговорюючи на вогонь: «Грошові потоки в свій будинок запрошую. Всі куточки для них висвітлюю».

Обряд на здоров’я

У центрі різдвяного столу потрібно покласти красивий кухонний рушник і на нього круглий хліб, який потрібно ламати руками, повторюючи слова вдячності. На ранок треба вмитися та витертися цим рушником. Зберігайте його в затишному місці.

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З Новим Роком та Різдвом!

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