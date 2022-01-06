Обряды на Рождество: как привлечь любовь, финансы и здоровье в 2022 году

Рождественские обряды – мощнейший магический инструмент. Как проводить их правильно? Финалистка «Битвы экстрасенсов-16» Ольга Стогнушенко рассказала о трех самых популярных обрядах, которые можно сделать на Рождество 2022 года.

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Обряд на любовь

В рождественскую ночь возьмите две красные свечи. Их необходимо свить в одну, а потом зажечь. Пока огоньки весело пылают, читайте такие слова: «Ярко звёздочки сияют, любовью землю освещают. Они вечно живут и любят верно. Две звезды зажгу сегодня. Будут верностью пылать, любить и мир оберегать! К чувствам – взаимность, верность и счастье! Да будет так» Огарки свечей сохранить в укромном месте в доме.

Обряд на финансы

Вам понадобится три зелёные свечи, зелёная лента и палочка корицы. Издавна корица считалась одной из самых дорогих и благородных специй. Корицу и свечи нужно смотать вместе зелёной нитью. Зажечь свечи и обойти по часовой стрелке все углы дома, наговаривая на огонь: «Денежные потоки в свой дом приглашаю. Все уголочки для них освещаю».

Обряд на здоровье

В центре рождественского стола нужно положить красивое кухонное полотенце и на него круглый хлеб, который нужно ломать руками, повторяя слова благодарности. Наутро нужно умыться и вытереться этим полотенцем. Храните его в укромном месте.

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С Новым годом и Рождеством!

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