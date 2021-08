Заговір від енурезу

Енурез — це проблема, про яку не заведено говорити. Він може мучити людину роками, перетворюючи її життя на пекло. Фіналістка 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська поділилася дієвим заговором, який допоможе позбутися цієї делікатної проблеми. Подробиці в матеріалі.

Ритуал потрібно проводити на спадаючий місяць біля річки або струмка. Знайдіть у воді гладкий камінь. Візьміть із собою молоток і розбийте камінь на дві рівні частини. Одну половину каменю віднесіть у сухий ліс на гору та закопайте на відкритій для сонця галявині зі словами:

Після цього потрібно біля будь-якого дерева залишити дари духам лісу: хліб, яблука, молоко, мед, крупи (овес, пшеницю) зі словами — «Прийміть від мене, духи лісові, цей скромний дар, щоб справа моя склалася».

Повертайтеся додому з другою половиною каменю і перед сном протягом години тримайте його в районі сечового міхура людини, яка страждає на енурез.

Всю ніч камінь повинен лежати в ліжку хворого. Вдень камінь покладіть на підвіконня, щоб на нього падало сонячне світло.

Повторювати процедуру слід щодня, до повного зцілення. Після закінчення справи віднесіть камінь у ліс до «брата» й закопайте, подякувавши за службу.

