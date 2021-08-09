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Заговір від хвороб на сильний вітер

09.08.2021

Здоров’я — найцінніше, що є у кожної людини. Його потрібно берегти, як зіницю ока. Але іноді буває так, що хвороби атакують, і людина, незважаючи на всі зусилля, не може перемогти її. Суперфіналістка містичного проєкту «Битва екстрасенсів»  ізраїльська архівідьма  Соломон поділилася сильним заговором від хвороб. Всі деталі в матеріалі.

заговор

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Заговір від хвороб на сильний вітер

Тридевять хворей, тридевять болей.

Все вы сосчитанные,

Все вы пересчитанные.

Восток вас не принимает,

Запад вас проклинает,

Юг вас к себе не допускает,

Север вас поморозит, да на льдину вас бросит.

Пойдите вы, мои хвори и боли,

На ветер-ветрище, на его сильный горбище.

Он вас возьмет, он вас заберет.

Батюшка ветер мой, возьми мои болезни с собой.

С костей, с мощей, с ясных очей,

С печени тезя, с ретивого сердца,

С локтей, с ногтей, со всех телесных частей.

Неси мои хвори, телесные боли под самые небеса,

За темные леса.

Там моим хворям жить, там им по веки быть.

Слово мое крепкое,

Дело мое лепкое.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

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