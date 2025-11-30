Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 10 випуску: ефір від 30.11.2025

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 10 випуску від 30.11.2025

Десятий тиждень реаліті «Зважені та щасливі» став одним із найнапруженіших у сезоні. На учасників чекав так званий «Тиждень лузера» — період, коли будь-хто може стати мішенню для команди, але водночас довести всім, що недооцінювати його було помилкою. Як минув тиждень та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 10 випуску від 30.11.2025 — читайте на STB.UA.

Як пройшов 10 випуск «Зважені та щасливі» 2025

На старті тижня ведучий Даніель Салем оголосив правила 10 випуску:

«Минулого тижня ви визначали найсильнішого учасника. А цього тижня завдання складніше — в очі назвати найслабшого».

Шляхом голосування учасники мали обрати того, хто розпочне тиждень із «чорною міткою» — статусом найслабшого. Більшість проголосувала за Вікторію Армаш. Проте протягом тижня мітка могла переходити до будь-кого, хто покаже найгірший результат.

Даніель також попередив, що боротьба триватиме не лише на конкурсах, а й на тренуваннях. Кульмінацією тижня стане «Битва лузерів», після якої програвший піде на зважування з антибонусом +2 кг.

На першому випробуванні тижня учасники мали подолати екстремальну 2-кілометрову смугу перешкод від Race Nation – організаторів найекстремальніших забігів в Україні.

«На дистанції будуть перешкоди, які вам потрібно подолати, щоб дістатися фінішу», — пояснив Даніель.

А переможцем випробування стане той, хто подолавши всі перешкоди, першим дістанеться фінішу та отримає бонус у -1кг.

Окрім цього, Вікторія Армаш як «найслабша» мала обрати трьох найсильніших учасників і дати їм ускладнення. Вона назвала: Вадима, Славка та Маґдалину та розподілила між ними ускладнення.

За результатами змагання, першим до фінішу дістався Вадим, отримавши бонус -1 кг. Другою прийшла Майя, а третьою – Вікторія Бровенко. Четвертою випробування закінчила Надя, пʼятою – Вікторія Армаш, шостим – Славко, а сьомою – Маґдалина.

Відповідно, «чорну мітку» Вікторія Армаш передала Маґдалині Димид.

На тренуванні Марина Боржемська оголосила, що й тут учасники змагатимуться за право не стати найслабшими:

«У вас буде 7 вправ, і після них визначиться «лузер» сьогоднішнього тренування. Кожну вправу ви робитимете до тих пір, поки хтось першим не здасться. Той, хто буде виконувати вправи не правильно, отримає чорний браслет. Той, у кого з вас буде більше чорних браслетів, потрапить на «Битву лузерів», і чорна футболка може стати вашою», – сказала Марина.

Такі ж умови поставив своїм підопічним і Олексій Новіков. За результати тренувань найгіршими виявились:

в команді Марини — Надія;

в команді Олексія — Вікторія Бровенко.

Саме вони вирушили на «Битву лузерів». Однак перед стартом Вікторія Бровенко заявила, що не братиме участі у випробуванні й готова одразу прийняти «чорну мітку» та антибонус +2 кг. Це рішення шокувало всіх — як учасників, так і тренерів.

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 10 випуску від 30.11.2025

За результатами зважування у номінацію потрапили Вікторія Армаш та Надія Варчук.

А після голосування учасників проєкт «Зважені та щасливі» 2025 у 10 випуску від 30.11.2025 покинула Вікторія Армаш.

